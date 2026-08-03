Doble fondo: la fallida estrategia con la que intentaron ocultar 9 millones de dólares en cocaína

La cocaína encontrada en el interior del camión.

La investigación por el millonario contrabando de cocaína

El camión era conducido por uno de los imputados. Para evitar ser detectados, los gendarmes tomaron distancia, circunstancias en la que lo perdieron de vista. No obstante, lo localizaron el 28 de julio en un puesto de control y se procedió a una requisa física del transporte, sin uso de scanner ni perro antidrogas. En esas circunstancias, no se advirtieron evidencias de la cocaína ni de algún compartimento oculto, aunque sí habría llamado la atención de los gendarmes la explicación dubitativa que dio el transportista respecto a la ruta de viaje.

Tras esto, se permitió que el camión siga viaje donde se realizó otra requisa judicial, ya con uso de scanner móvil y perros entrenados. Allí detectaron imágenes sospechosas en la parte trasera del rodado, zona que también fue marcada por un can. Personal especializado realizó un corte con una amoladora en la parte trasera, donde se advirtió la existencia de un compartimento oculto. El doble fondo tenía una construcción compleja con un sistema sofisticado de cierre hidráulico.

Con el escáner se logró detectar la droga en el camión.

Luego de varias horas de trabajo, se pudo abrir la bóveda y se hallaron 11 bolsas con 420 paquetes de cocaína, lo que determinó la detención del conductor y el secuestro de su celular. Posteriormente, y en función de la investigación llevada adelante, se procedió a la detención del líder de la banda de narcotráfico quien preparaba su huida.

Se les imputó a los imputados haber transportado, entre el 27 y el 29 de julio, 446 kilos de cocaína en un doble fondo acondicionado en un camión cisterna, propiedad del hombre que se encuentra prófugo. La droga fue descubierta en Santiago del Estero está valuada en aproximadamente 9 millones de dólares.