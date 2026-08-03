Todo listo para el primer peaje en una ruta hecha con fondos del Resarcimiento

La estación fue montada cerca del ingreso a la ruta desde Las Catitas. En los alrededores también hay baños públicos, una capilla dedicada a la Virgen de Itatí, una iglesia evangélica, una escuela y varios comercios.

A la derecha, los baños públicos que se instalaron al lado de las casillas de peaje de la ruta 153. Foto: Facundo García/Diario UNO.

Primer peaje en una ruta hecha con plata del Resarcimiento

Después de la fallida experiencia con el camino a Potrerillos por Cacheuta, el Gobierno mendocino vuelve a impulsar el cobro de peajes en las rutas, esta vez sobre una autovía reconstruida con parte de los fondos del Resarcimiento tras los perjuicios que causó en la provincia la Promoción Industrial.

El gobernador Alfredo Cornejo ha explicado que Mendoza resolvió utilizar los 1.023 millones de dólares que originalmente estaban destinados a la construcción de la represa Portezuelo del Viento para ejecutar distintas obras estratégicas de infraestructura. Asegura además que los peajes que se cobrarán van a ser "razonables", con tarifas diferenciales y promociones.

El Gobierno de Mendoza impulsa el cobro de peajes en algunas rutas provinciales. Foto: Facundo García/Facundo García.

En ese esquema, el cobro de una tarifa por transitar busca que la propia ruta genere los recursos necesarios para financiar su conservación, sin trasladar todo el costo de mantenimiento al Tesoro provincial.

La repavimentación de la 153 terminó en mayo. Después se avanzó con la colocación de cartelería, señalización y otros elementos necesarios para completar el corredor.

La repavimentación de la ruta 153 terminó en mayo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Las obras también incluyeron la demolición y reconstrucción de dos puentes ubicados sobre cauces aluvionales secos. Las estructuras anteriores habían sufrido el deterioro provocado por el paso de los años y por las crecidas que atraviesan esos sectores durante las tormentas.

Con la renovación de la RP 153 quedó consolidado un corredor entre el este y el sur de Mendoza, que conecta dos oasis fundamentales para la producción provincial.

Un paisaje agreste pero rico en experiencias

Diario UNO recorrió íntegramente el camino entre Las Catitas y Monte Comán y comprobó que el asfalto está impecable. Al manejar con mayor tranquilidad, el viajero tiene tiempo para observar el potente paisaje que vibra a los costados, un panorama marcado por la impronta de la Reserva Ñacuñán, que cuenta con más de 12.000 hectáreas.

Ñacuñán fue la primera área protegida de la provincia. Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza.

Habitan la zona más de 150 especies de aves, junto con algarrobales y jarillales que pueden conocerse a través de actividades de senderismo o dialogando con el personal científico que trabaja ahí. Ahora, con la obra recién terminada, todo indica que se abre una nueva etapa para quienes habitan esas localidades.

Producción periodística: Agustina Fiadino (radio Nihuil).