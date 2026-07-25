Nieve en Mendoza: qué rutas de alta montaña están habilitadas y cuáles siguen cerradas

El primer tramo afectado se encuentra entre Uspallata y Polvaredas, donde el tránsito permanece intransitable por lloviznas y desprendimientos de rocas. Desde allí y hasta Punta de Vacas, las restricciones obedecen a las nevadas, situación que también se repite entre Punta de Vacas y Penitentes.

Las condiciones empeoran desde Penitentes hacia el oeste. Los tramos que unen Penitentes con Puente del Inca, Puente del Inca con el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, el ingreso al parque con el Playón de Leñas, el Playón de Leñas con Las Cuevas y Las Cuevas con el Túnel Internacional permanecen intransitables debido a nevadas moderadas y fuertes ráfagas de viento.

Como consecuencia, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa inhabilitado, por lo que no existe tránsito hacia Chile por este corredor.

En el sur provincial también continúan las restricciones sobre la Ruta Nacional 145, donde todos los tramos entre Las Loicas y el límite internacional permanecen intransitables por nevadas. En consecuencia, el Paso Internacional Pehuenche sigue inhabilitado.

Dónde se puede circular, pero con restricciones

Aunque la mayor parte de las complicaciones se concentra en la cordillera, Vialidad Nacional también mantiene advertencias sobre otros caminos de Mendoza.

En la Ruta Nacional 188, entre General Alvear y Malargüe, solo pueden circular vehículos 4x4 debido al deterioro de la calzada de suelo natural provocado por aluviones.

En tanto, la Ruta Nacional 40, entre Bardas Blancas y la Cuesta del Chihuido, permanece habilitada con extrema precaución por desprendimientos de rocas. También se recomienda circular con cuidado en el tramo Tunuyán-Mendoza, donde un desvío de unos 500 metros reemplaza el paso sobre los puentes del arroyo Chañares Sur debido al deterioro de la calzada.

Las Cuevas continúa aislada y la ruta no puede despejarse, hay más de dos metros de nieve acumulada.

Seguirá nevando durante todo el fin de semana

El panorama no cambiará en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja y amarilla por nevadas para distintos sectores de la cordillera mendocina, donde se esperan nuevas acumulaciones de nieve durante todo el fin de semana.

Las condiciones complicarán las tareas de despeje y mantendrán las restricciones sobre los principales corredores de montaña. Según los pronósticos meteorológicos, recién a partir del 4 de agosto comenzaría una ventana de mejor tiempo que permitiría avanzar con mayor intensidad en los trabajos de limpieza y evaluar una eventual reapertura de los pasos afectados.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan evitar viajes hacia la alta montaña salvo casos indispensables, consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir y respetar todas las indicaciones del personal de Vialidad y de Gendarmería Nacional.