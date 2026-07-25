El Paso Cristo Redentor lleva 11 días cerrado y se armó un operativo por los más de 1.500 camiones varados

En alta montaña se concentran 580 camiones, repartidos entre la localidad de Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y las estaciones de servicio de la zona. Foto: archivo

Dentro de este esquema, el operativo contempla una restricción exclusiva para la carga de tránsito internacional. Todos los transportes con base, logística o domicilio en Mendoza fueron derivados de manera obligatoria a las instalaciones de sus respectivas empresas, con el fin de despejar las plataformas operativas oficiales.

Operativo de reapertura y logística "pulmón"

Una vez que el clima permita la habilitación del corredor transandino, la normalización de la circulación no será inmediata. Las estimaciones oficiales señalan que demandará entre 5 y 6 días descongestionar el tránsito de vehículos pesados acumulados. El problema es que los pronósticos muestran nevadas al menos hasta el 6 de agosto.

El principal factor limitante es el esquema operativo del horario de invierno, que reduce la ventana de tránsito a 12 horas diarias. Esta ventana permite el flujo de un cupo máximo de entre 500 y 600 camiones por día. Así lo explicó a Radio Nihuil Alberto Marengo subsecretario de Industria Comercio y Logística de Mendoza.

Para administrar este embudo vial, la Provincia habilitará zonas "pulmón" de contención en la Ruta 7, específicamente en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84. Estos predios, con capacidad para albergar a 700 unidades, funcionarán por lapsos breves de 5 a 6 horas para ordenar el despacho progresivo hacia la montaña.

Vialidad Nacional advirtió que los choferes se encontrarán con condiciones de circulación extremas en la calzada superior. El trazado estará flanqueado por altos paredones de nieve acumulada y no habrá banquinas disponibles en varios tramos del camino a la frontera con Chile.

Asistencia a los camioneros

Frente al prolongado parate del paso a Chile, las autoridades aclararon que el estacionamiento diferido de las unidades solo se efectúa en sectores provistos de infraestructura sanitaria, agua potable y condiciones básicas de higiene.

El operativo de asistencia y seguridad se despliega de manera coordinada entre la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud para atender eventuales emergencias clínicas e imprevistos en la ruta.