El temporal de nieve en la Cordillera de los Andes no da tregua y mantiene paralizado el tránsito internacional. Al cumplirse 10 días del cierre consecutivo del Paso Cristo Redentor, el Gobierno de Mendoza activó el protocolo de contención de transporte de carga pesada, una medida que se desencadena de forma automática ante interrupciones superiores a las 72 horas.
El Paso Cristo Redentor lleva 11 días cerrado y se armó un operativo por los más de 1.500 camiones varados
El Paso Cristo Redentor sigue inhabilitado por las intensas nevadas en alta montaña. Estiman que despejar la ruta demandará como una semana tras la reapertura
A la fecha, las autoridades provinciales contabilizaron 1.550 camiones varados en diferentes puntos estratégicos del corredor bioceánico. La distribución de las unidades responde a un esquema de contención por etapas para evitar el colapso operativo sobre la Ruta Nacional 7.
En alta montaña se concentran 580 camiones, repartidos entre la localidad de Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y las estaciones de servicio de la zona. En tanto, 70 transportes permanecen en la zona de Red Mercosur, mientras que el grueso de la flota -unos 900 camiones- está distribuido en paradores del llano, en el tramo que comprende desde Eloy Guerrero hasta La Paz.
Dentro de este esquema, el operativo contempla una restricción exclusiva para la carga de tránsito internacional. Todos los transportes con base, logística o domicilio en Mendoza fueron derivados de manera obligatoria a las instalaciones de sus respectivas empresas, con el fin de despejar las plataformas operativas oficiales.
Operativo de reapertura y logística "pulmón"
Una vez que el clima permita la habilitación del corredor transandino, la normalización de la circulación no será inmediata. Las estimaciones oficiales señalan que demandará entre 5 y 6 días descongestionar el tránsito de vehículos pesados acumulados. El problema es que los pronósticos muestran nevadas al menos hasta el 6 de agosto.
El principal factor limitante es el esquema operativo del horario de invierno, que reduce la ventana de tránsito a 12 horas diarias. Esta ventana permite el flujo de un cupo máximo de entre 500 y 600 camiones por día. Así lo explicó a Radio Nihuil Alberto Marengo subsecretario de Industria Comercio y Logística de Mendoza.
Para administrar este embudo vial, la Provincia habilitará zonas "pulmón" de contención en la Ruta 7, específicamente en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84. Estos predios, con capacidad para albergar a 700 unidades, funcionarán por lapsos breves de 5 a 6 horas para ordenar el despacho progresivo hacia la montaña.
Vialidad Nacional advirtió que los choferes se encontrarán con condiciones de circulación extremas en la calzada superior. El trazado estará flanqueado por altos paredones de nieve acumulada y no habrá banquinas disponibles en varios tramos del camino a la frontera con Chile.
Asistencia a los camioneros
Frente al prolongado parate del paso a Chile, las autoridades aclararon que el estacionamiento diferido de las unidades solo se efectúa en sectores provistos de infraestructura sanitaria, agua potable y condiciones básicas de higiene.
El operativo de asistencia y seguridad se despliega de manera coordinada entre la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud para atender eventuales emergencias clínicas e imprevistos en la ruta.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por intensas nevadas en alta montaña, con más de 1.500 camiones varados.
- Operativo de contención: se activó un protocolo para gestionar la gran cantidad de transportes de carga pesada acumulados.
- Reapertura estimada: despejar la Ruta 7 demandará entre 5 y 6 días una vez que se concrete la reapertura del cruce. Hay pronóstico de más nevadas.