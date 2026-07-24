Ingresó al hospital por una urgencia, falleció a las horas y dejó a 23 médicos intoxicados

Sin embargo, al momento de realizar los procedimientos habituales de laboratorio, la situación dio un giro aterrador. Cuando las enfermeras intentaron extraerle una muestra de sangre, los profesionales sintieron un intenso olor similar al ajo que invadió de golpe la sala.

Lo que pasó esa noche en el quirófano desconcertó a todos.

Al mismo tiempo, sobre la piel de la paciente notaron una extraña capa aceitosa con un brillo inusual, mientras que dentro del tubo de ensayo con la muestra sanguínea comenzaron a flotar pequeñas partículas cristalinas que desconcertaron a todos los enfermeros.

La ola de intoxicación y la hipótesis de la ciencia

A los pocos minutos de tomar contacto con la muestra de la paciente, el aire del lugar se volvió completamente irrespirable. Una a una, varias personas del equipo de salud comenzaron a manifestar síntomas agudos de intoxicacion. L

a primera en desplomarse fue la médica residente, seguida inmediatamente por varios enfermeros que sufrieron espasmos musculares, quemaduras cutáneas y severos problemas respiratorios.

En total, 23 personas resultaron intoxicadas por las emanaciones del cuerpo, de las cuales cinco debieron ser internadas en estado delicado, obligando a evacuar la guardia por completo.

Pese a los intensos esfuerzos de reanimación con el desfibrilador, la mujer, que usaba un remedio casero a base de ajo, falleció esa misma noche.

La hipótesis científica concluyó que al combinarse con el oxígeno médico y las descargas eléctricas, este compuesto se transformó en sulfato de dimetilo, un potente gas tóxico que envenenó el aire del quirófano y convirtió el caso de la "mujer tóxica" en uno de los mayores enigmas médicos de la historia.