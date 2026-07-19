Tras el paso de un fuerte temporal que azotó a la provincia de Enre Ríos, una mujer de 76 años murió de forma trágica, más precisamente en la localidad de Concordia. víctima terminó aplastada por un árbol que se desplomó sobre su casa y no llegó a ser asistida.
Tragedia en pleno temporal: un árbol la aplastó mientras dormía y tuvo una muerte agonizante
La mujer dormía como cualquier noche, pero el sorprendente impacto hizo que quede atrapada en su habitación
Según confirmaron las autoridades del caso, la mujer dormía como un día normal, pero las lesiones del impacto fueron tales que quedó atrapada en su habitación.
Una trágica muerte en pleno temporal
A pesar de los denodados esfuerzos y del posterior traslado en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, el daño ya era irreversible.
La subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, ratificó horas más tarde que la adulta mayor ingresó al nosocomio local ya sin signos vitales. Las primeras pericias forenses médicas arrojaron una hipótesis desgarradora.
Más allá del fuerte impacto, la causa de la muerte se produjo por asfixia por aplastamiento. La Fiscalía de turno ya tomó intervención en el caso para esclarecer oficialmente las circunstancias de la catástrofe.
“Hace años que no vivíamos algo así, tan catastrófico”, reconoció Miño al describir el panorama general. El colapso estructural superó los límites habitacionales.
El temporal derribó torres de alta tensión de 132 kV provenientes de Salto Grande, dejando a oscuras a múltiples departamentos, arrancó techos completos de clubes y destruyendo lugares con años de historia.
Actualmente, las cuadrillas municipales continúan trabajando a contrarreloj en la remoción de árboles y asistencia de damnificados, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la región persistirá en alerta naranja por tormentas severas.
Las cifras del temporal
- 1 víctima fatal.
- Sin evacuados registrados: pese a la gravedad de los daños materiales en el norte de la provincia, no se reportaron personas evacuadas ni grandes inundaciones.
- Operativos de asistencia: el Gobierno de Entre Ríos desplegó asistencia estatal inmediata en los departamentos más perjudicados, principalmente en la zona norte y la Costa del Uruguay.