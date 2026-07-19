Tragedia en pleno temporal: un árbol la aplastó mientras dormía y tuvo una muerte agonizante

La subjefa de la Jefatura Departamental Concordia, Liliana Miño, ratificó horas más tarde que la adulta mayor ingresó al nosocomio local ya sin signos vitales. Las primeras pericias forenses médicas arrojaron una hipótesis desgarradora.

Más allá del fuerte impacto, la causa de la muerte se produjo por asfixia por aplastamiento. La Fiscalía de turno ya tomó intervención en el caso para esclarecer oficialmente las circunstancias de la catástrofe.

Pese al fuerte temporal, no se registraron evacuados.

“Hace años que no vivíamos algo así, tan catastrófico”, reconoció Miño al describir el panorama general. El colapso estructural superó los límites habitacionales.

El temporal derribó torres de alta tensión de 132 kV provenientes de Salto Grande, dejando a oscuras a múltiples departamentos, arrancó techos completos de clubes y destruyendo lugares con años de historia.

Actualmente, las cuadrillas municipales continúan trabajando a contrarreloj en la remoción de árboles y asistencia de damnificados, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la región persistirá en alerta naranja por tormentas severas.

Las cifras del temporal