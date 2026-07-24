El frío y la histórica nevada en alta montaña se comportan como un imán para el turismo receptivo en Mendoza. Coincidieron el Gobierno y responsables de alojamientos de la zona en que los viajeros mantienen las reservas ya pactadas y que los niveles de ocupación podrían aumentar este fin de semana, ya que en Buenos Aires y Capital Federal inician la segunda semana del receso, que culminará el lunes 3 de agosto.
La histórica nevada en alta montaña impulsa el turismo en Mendoza pese al cierre de la frontera
Gobierno y hoteleros coinciden en que este fin de semana llegarán más turistas a la alta montaña, especialmente de Buenos Aires y CABA, atraídos por la nieve
Mientras, organismos oficiales locales y nacionales anunciaron este viernes la continuidad de los operativos y protocolo de emergencia en la alta montaña. Tomaron como referencia los pronósticos meteorológicos, que advierten sobre más nevadas desde este sábado y durante el resto de la semana. Incluso se extenderían durante los primeros días de agosto.
Turismo y nieve en alta montaña y Uspallata
Referentes consultados por Diario UNO indicaron que los turistas que llegan a la alta montaña siguen arribando, aún sabiendo de que no podrán acceder hasta zonas típicas del turismo invernal.
Quienes se alojan en la villa de Uspallata hacen base allí y circulan en las inmediaciones y acaso un poco más arriba, teniendo en cuenta que la circulación vehicular fue habilitada hasta Punta de Vacas, aunque en las últimas horas fue revocada.
El paso a Chile seguirá cerrado, al menos, hasta el 4 de agosto; restricción que podría ser menor o extenderse de acuerdo a las condiciones meteorológicas en la alta montaña y a las maniobras de despeje de la impactante acumulación de nieve en el corredor binacional.
Parques de nieve habilitados pero ahora cerrados
“La montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados: Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas con trineos, culipatines, deslizadores y esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló la titular de Emetur, Gabriela Testa.
Que el paso a Chile esté cerrado desde hace 10 días complica seriamente a los transportistas, que debieron postergar o modificar sus itinerarios, pero beneficia al turismo ya que la Ruta 7 está libre de camiones de gran porte.
La histórica nevada registrada en la alta montaña durante los últimos días sólo es comparable, según los memoriosos y los registros periodísticos, con la que sucedió hace 40 años: en julio de 1986.
El espectáculo de la nieve en las localidades cordilleranas es uno de los factores que atrae al turismo receptivo.
Nieve, paisajes de alta montaña y temperaturas gélidas
Aldo Tillar, gerente del Gran Hotel Uspallata, se prepara para recibir más huéspedes durante este fin de semana. La calidad de la atención y de las instalaciones se ve coronada por una nevada impactante en el paisaje cordillerano y hasta en los jardines y caminos internos del predio situado a la altura del km 1149 de la ruta internacional.
Las bajísimas temperaturas -esta semana en la villa de Uspallata se registraron hasta 7 grados bajo cero- tampoco hicieron caer los niveles de reservas ni de ocupación turística, explicó el gerente del hotel del Centro de Empleados de Comercio (CEC).
En pocas palabras
- Histórica nevada: atrae gran cantidad de turistas a la alta montaña mendocina, superando expectativas de ocupación hotelera.
- Reactivación turística: el Gobierno y hoteleros esperan un fin de semana con alta afluencia, especialmente de visitantes de Buenos Aires y CABA.
- Condiciones meteorológicas: se pronostican nuevas nevadas, manteniendo el atractivo invernal y la continuidad de operativos de emergencia en la zona.