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Vacaciones de invierno

La histórica nevada en alta montaña impulsa el turismo en Mendoza pese al cierre de la frontera

Gobierno y hoteleros coinciden en que este fin de semana llegarán más turistas a la alta montaña, especialmente de Buenos Aires y CABA, atraídos por la nieve

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Una postal de la histórica nevada en la alta montaña, que no dará tregua esta semana.

Una postal de la histórica nevada en la alta montaña, que no dará tregua esta semana.

El frío y la histórica nevada en alta montaña se comportan como un imán para el turismo receptivo en Mendoza. Coincidieron el Gobierno y responsables de alojamientos de la zona en que los viajeros mantienen las reservas ya pactadas y que los niveles de ocupación podrían aumentar este fin de semana, ya que en Buenos Aires y Capital Federal inician la segunda semana del receso, que culminará el lunes 3 de agosto.

Mientras, organismos oficiales locales y nacionales anunciaron este viernes la continuidad de los operativos y protocolo de emergencia en la alta montaña. Tomaron como referencia los pronósticos meteorológicos, que advierten sobre más nevadas desde este sábado y durante el resto de la semana. Incluso se extenderían durante los primeros días de agosto.

La nieve, espectáculo para viajeros y turistas.

La nieve, espectáculo para viajeros y turistas.

Turismo y nieve en alta montaña y Uspallata

Referentes consultados por Diario UNO indicaron que los turistas que llegan a la alta montaña siguen arribando, aún sabiendo de que no podrán acceder hasta zonas típicas del turismo invernal.

Quienes se alojan en la villa de Uspallata hacen base allí y circulan en las inmediaciones y acaso un poco más arriba, teniendo en cuenta que la circulación vehicular fue habilitada hasta Punta de Vacas, aunque en las últimas horas fue revocada.

La nevada también se hizo presente en el Gran Hotel Uspallata del CEC.

La nevada también se hizo presente en el Gran Hotel Uspallata del CEC.

El paso a Chile seguirá cerrado, al menos, hasta el 4 de agosto; restricción que podría ser menor o extenderse de acuerdo a las condiciones meteorológicas en la alta montaña y a las maniobras de despeje de la impactante acumulación de nieve en el corredor binacional.

Parques de nieve habilitados pero ahora cerrados

“La montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados: Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas con trineos, culipatines, deslizadores y esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló la titular de Emetur, Gabriela Testa.

Que el paso a Chile esté cerrado desde hace 10 días complica seriamente a los transportistas, que debieron postergar o modificar sus itinerarios, pero beneficia al turismo ya que la Ruta 7 está libre de camiones de gran porte.

La histórica nevada registrada en la alta montaña durante los últimos días sólo es comparable, según los memoriosos y los registros periodísticos, con la que sucedió hace 40 años: en julio de 1986.

El espectáculo de la nieve en las localidades cordilleranas es uno de los factores que atrae al turismo receptivo.

Turistas en Punta de Vacas durante la histórica nevada.

Turistas en Punta de Vacas durante la histórica nevada.

Nieve, paisajes de alta montaña y temperaturas gélidas

Aldo Tillar, gerente del Gran Hotel Uspallata, se prepara para recibir más huéspedes durante este fin de semana. La calidad de la atención y de las instalaciones se ve coronada por una nevada impactante en el paisaje cordillerano y hasta en los jardines y caminos internos del predio situado a la altura del km 1149 de la ruta internacional.

Las bajísimas temperaturas -esta semana en la villa de Uspallata se registraron hasta 7 grados bajo cero- tampoco hicieron caer los niveles de reservas ni de ocupación turística, explicó el gerente del hotel del Centro de Empleados de Comercio (CEC).

En pocas palabras

  • Histórica nevada: atrae gran cantidad de turistas a la alta montaña mendocina, superando expectativas de ocupación hotelera.
  • Reactivación turística: el Gobierno y hoteleros esperan un fin de semana con alta afluencia, especialmente de visitantes de Buenos Aires y CABA.
  • Condiciones meteorológicas: se pronostican nuevas nevadas, manteniendo el atractivo invernal y la continuidad de operativos de emergencia en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI

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