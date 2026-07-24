La histórica nevada en alta montaña impulsa el turismo en Mendoza pese al cierre de la frontera

Quienes se alojan en la villa de Uspallata hacen base allí y circulan en las inmediaciones y acaso un poco más arriba, teniendo en cuenta que la circulación vehicular fue habilitada hasta Punta de Vacas, aunque en las últimas horas fue revocada.

La nevada también se hizo presente en el Gran Hotel Uspallata del CEC.

El paso a Chile seguirá cerrado, al menos, hasta el 4 de agosto; restricción que podría ser menor o extenderse de acuerdo a las condiciones meteorológicas en la alta montaña y a las maniobras de despeje de la impactante acumulación de nieve en el corredor binacional.

Parques de nieve habilitados pero ahora cerrados

“La montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados: Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas con trineos, culipatines, deslizadores y esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló la titular de Emetur, Gabriela Testa.

Que el paso a Chile esté cerrado desde hace 10 días complica seriamente a los transportistas, que debieron postergar o modificar sus itinerarios, pero beneficia al turismo ya que la Ruta 7 está libre de camiones de gran porte.

La histórica nevada registrada en la alta montaña durante los últimos días sólo es comparable, según los memoriosos y los registros periodísticos, con la que sucedió hace 40 años: en julio de 1986.

El espectáculo de la nieve en las localidades cordilleranas es uno de los factores que atrae al turismo receptivo.

Turistas en Punta de Vacas durante la histórica nevada. Gentileza Canal 7

Nieve, paisajes de alta montaña y temperaturas gélidas

Aldo Tillar, gerente del Gran Hotel Uspallata, se prepara para recibir más huéspedes durante este fin de semana. La calidad de la atención y de las instalaciones se ve coronada por una nevada impactante en el paisaje cordillerano y hasta en los jardines y caminos internos del predio situado a la altura del km 1149 de la ruta internacional.

Las bajísimas temperaturas -esta semana en la villa de Uspallata se registraron hasta 7 grados bajo cero- tampoco hicieron caer los niveles de reservas ni de ocupación turística, explicó el gerente del hotel del Centro de Empleados de Comercio (CEC).