Quién es el hombre que salió a correr, se descompensó y murió en la vereda

Lo que supuestamente iba a ser una jornada de actividad física y esparcimiento para un hombre de 47 años, terminó de la peor manera. Cuando salió a correr por calles de la capital de San Juan, se descompensó y murió en el lugar, pese a los intentos por reanimarlo.
Según cuenta el diario Tiempo de San Juan, fueron los propios vecinos y otras personas que pasaban por el lugar quienes intentaron asistirlo de inmediato.
A la espera de que la ambulancia se hiciera presente en el lugar del hecho, los presentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre desvanecido, aunque los esfuerzos no alcanzaron y los profesionales de la salud presentes en el lugar, terminaron de confirmar la muerte del hombre que había salido a correr.
Tragedia en San Juan: quién es el hombre que salió a correr y murió
El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en la zona de Urquiza y Mitre de la capital de San Juan. De acuerdo con las informaciones de la investigación, el hombre se llamaba Andrés Gómez, tenía 47 años y se encontraba realizando actividad física cuando sufrió una descompensación y cayó sobre la vereda.
Se trata de un conocido y querido chofer de la Línea 124 de la empresa La Positiva.
Luego de los trabajos de los vecinos y profesionales de la salud, llegaron efectivos de la Policía de San Juan y personal de la UFI Delitos Especiales, que trabajó en el lugar para relevar pruebas y tomar testimonios.
Para conocer bien qué podía haber sido el desencadenante de la tragedia, los investigadores entrevistaron a familiares de la víctima y también a su médico de cabecera. Según trascendió, el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos.
La autopsia será la que determine con precisión la causa de la muerte. Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.
En pocas palabras
- Hombre de 47 años: Se descompensó y murió mientras salía a correr en San Juan.
- Vecinos y RCP: Intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no fueron suficientes.
- Causa probable: Se investigan antecedentes de problemas cardíacos.