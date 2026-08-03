Quién es el hombre que salió a correr, se descompensó y murió en la vereda

Tragedia en San Juan: quién es el hombre que salió a correr y murió

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en la zona de Urquiza y Mitre de la capital de San Juan. De acuerdo con las informaciones de la investigación, el hombre se llamaba Andrés Gómez, tenía 47 años y se encontraba realizando actividad física cuando sufrió una descompensación y cayó sobre la vereda.

Se trata de un conocido y querido chofer de la Línea 124 de la empresa La Positiva.

Luego de los trabajos de los vecinos y profesionales de la salud, llegaron efectivos de la Policía de San Juan y personal de la UFI Delitos Especiales, que trabajó en el lugar para relevar pruebas y tomar testimonios.

Para conocer bien qué podía haber sido el desencadenante de la tragedia, los investigadores entrevistaron a familiares de la víctima y también a su médico de cabecera. Según trascendió, el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos.

La autopsia será la que determine con precisión la causa de la muerte. Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.