La Policía de Mendoza y la Justicia investigan el asesinato de un hombre no identificado de aproximadamente 40 años, ocurrido en las primeras horas de este domingo en el departamento de Las Heras.
Un hombre fue asesinado a balazos en plena calle durante la madrugada en Las Heras
Un hombre de unos 40 años fue atacado a balazos durante la madrugada y falleció horas después en el Hospital Central
El hecho se registró a las 2.32, cuando una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública, más precisamente en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Sánchez.
Traslado de urgencia y diagnóstico médico
Al arribar al lugar tras el aviso del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el personal policial y las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) encontraron a la víctima tendida en el suelo. A simple vista, el hombre presentaba impactos de bala, por lo que fue asistido y derivado de urgencia al Hospital Central.
En el hospital, el médico de guardia lo examinó y diagnosticó una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida en la región parietal y otra lesión en la zona del abdomen. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, a las 5.38 se confirmó la muerte del paciente como consecuencia de la gravedad de sus lesiones.
Causa en manos de la Justicia
Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer la identidad de la víctima fatal, por lo que el cuerpo permanece ingresado en calidad de NN mientras se realizan las tareas correspondientes para recabar sus datos personales y contactar a sus allegados.
Por su parte, la investigación del caso quedó formalmente bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras. Desde allí se coordinan las actuaciones de rigor para reconstruir lo sucedido en la vía pública, esclarecer el móvil del ataque armado y lograr la identificación de las personas involucradas en el homicidio.
En pocas palabras
- Hombre asesinado: un hombre de aproximadamente 40 años falleció tras recibir disparos en la vía pública de Las Heras.
- Investigación policial: la Policía de Mendoza y la Justicia buscan identificar a la víctima y a los responsables del homicidio.
- Traslado hospitalario: la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde se confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.