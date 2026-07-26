Un hombre fue asesinado a balazos en plena calle durante la madrugada en Las Heras

En el hospital, el médico de guardia lo examinó y diagnosticó una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida en la región parietal y otra lesión en la zona del abdomen. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, a las 5.38 se confirmó la muerte del paciente como consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Encontraron al hombre herido a balazos en la calle y falleció horas después en el Hospital Central.

Causa en manos de la Justicia

Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer la identidad de la víctima fatal, por lo que el cuerpo permanece ingresado en calidad de NN mientras se realizan las tareas correspondientes para recabar sus datos personales y contactar a sus allegados.

La víctima fatal aún no fue identificada y las autoridades buscan a sus allegados

Por su parte, la investigación del caso quedó formalmente bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras. Desde allí se coordinan las actuaciones de rigor para reconstruir lo sucedido en la vía pública, esclarecer el móvil del ataque armado y lograr la identificación de las personas involucradas en el homicidio.