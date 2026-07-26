Mar Chiquita: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija y su hijastra

El imputado por abuso sexual le habría dicho a la menor que no contara nada de lo sucedido porque podría ir preso, de acuerdo con lo desarrollado en la acusación.

La investigación sostiene que el hombre, considerado por la Justicia como padre afín, aprovechó la situación de convivencia con la menor y la situación de poder sobre la víctima.

Entre 2020 y 2024 ocurrieron los hechos de abuso sexual por los cuales imputan al hombre, acusado de abusar de su hija biológica durante ese periodo de tiempo.

Continúa la investigación.

De acuerdo con la denuncia, el hombre besaba a la víctima en la boca mientras compartían la cama y le exigía guardar silencio. El acusado, al igual que con su hijastra, pedía a la víctima no contar nada porque terminaría en la cárcel. Lo anterior fue consignado por los medios locales.

La causa se activó y empezó cuando la adolescente de 13 años sufrió una crisis de ansiedad dos días después del presunto abuso. Acudió al centro de salud de Santa Clara del Mar y le contó a su madre lo ocurrido.

Tras la denuncia, activaron el protocolo para víctimas de abuso sexual y sumaron testimonios a la investigación, así como la intervención de profesionales médicos y psicológicos.

¿Cómo continúa la investigación?

La Cámara de Apelación y Garantías confirmó que el acusado continuará en prisión preventiva. La misma fue dictada por la jueza de Garantías n.º 6, Lucrecia María Bustos, y la medida fue tomada considerando los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El hombre continúa en prisión preventiva.

La Cámara evalúa la posibilidad de pena en expectativa que va de un mínimo de 8 años hasta 30 de prisión. El poder y la influencia que el hombre habría ejercido sobre las menores se consideran para evaluar la pena.

Los jueces consideraron que persisten riesgos procesales, por lo que el hombre debe continuar detenido mientras avanza la investigación penal.