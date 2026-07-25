Detuvieron al acusado de abusar y fotografiar a su hija de 4 años junto a un amigo cómplice

El dúo de jóvenes fue imputado por el abuso sexual y quedó en la cárcel.

La duda quedó rebotando en la cabeza de su amigo, quien al otro día decidió contarle lo ocurrido a la madre de la niña. Esto motivó que la progenitora tuviera una charla profunda donde la menor le terminó confesando lo peor.

El abuso sexual y la complicidad de otro amigo

Según la denuncia que hizo luego la mujer, su hija le comentó que en varias ocasiones su padre la tocaba y le pasaba la lengua por sus partes íntimas. Esto ocurría en horas de la noche, justamente cuando la mujer se iba a trabajar.

Pero, según el relato, su padre no actuaba solo sino que lo hacía con un amigo a quien identificó como el Viejo. De hecho, la mujer relató que este hombre vendía y consumía cocaína en esa zona de Villa Nueva.

La Fiscalía de Delitos Sexuales abrió una investigación donde no se tomaron decisiones drásticas ya que hasta ese momento sólo contaban con los testimonios de la progenitora de la niña y del amigo que recibió la foto en cuestión. De hecho esa imagen nunca fue aportada en el expediente, así como tampoco se detectaron lesiones genitales o fluidos en el examen médico que se le realizó a la niña.

Informe clave para la investigación

La investigación tuvo un impulso a fines de junio pasado con un informe de una entrevista preliminar que realizó el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI). En esa instancia, la niña ratificó y profundizó con más detalles lo que había dicho su madre. También se detectaron indicadores de que había sufrido abuso sexual.

Con este informe, la Fiscalía detuvo a los dos sospechosos, ambos de 29 años, en los primeros días de julio.

El padre de la víctima -se reserva su identidad- fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser cometido por 2 personas, además de producción de material de explotación sexual de niños agravado por ser la víctima menor de 13 años.

El cómplice fue acusado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por 2 personas.

Si bien la defensa de este último solicitó la libertad por falta de pruebas, en una audiencia reciente una jueza validó la detención.

En los próximos días se realizarán pruebas claves en la causa de abuso sexual: la declaración de la niña en cámara Gesell y el informe tecnológico sobre los celulares que le secuestraron a los imputados.