Quedó libre e imputado el abogado acusado de manejar ebrio, atropellar, matar y escapar

Quién es el abogado detenido por el accidente

Jerónimo Allende es un abogado conocido a nivel local por su fuerte vínculo con el proteccionismo de animales. Su lucha legal en ese sentido fue paradigmática, ya que llevó a que a mediados de 2025 la Justicia de Mendoza declare por primera vez a los caballos como seres sintientes.

El abogado también fue parte de una causa penal donde se logró la primera condena con pena de cumplimiento efectivo por maltrato animal a nivel provincial.

El accidente fatal ocurrió en Ozamis y Ruta 60, Maipú.

El accidente del abogado alcoholizado en Maipú

El accidente ocurrió 30 minutos después de la medianoche de este viernes en la intersección de calle Ozamis Sur y ruta provincial 60. En ese lugar, un hombre de 74 años fue atropellado por un auto Toyota Corolla color blanco que se dio a la fuga. La víctima, Ernesto Flores, murió en el acto.

Una hora y media más tarde, promediando las 2, el abogado se presentó en el escenario del accidente y aseguró ser el conductor que lo había protagonizado.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre le explicó a la Policía que huyó porque entró en estado de shock tras atropellar a la víctima, por lo que se dirigió hasta el domicilio de su padre, donde dejó el vehículo que luego fue secuestrado por las autoridades.

Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,64 gramos, superando levemente el 0,50 máximo permitido para circular.