Jerónimo Allende (38), el abogado que había sido detenido en la madrugada de este viernes tras protagonizar un accidente fatal en Maipú, fue imputado de homicidio culposo por haberse dado a la fuga y la ingesta de alcohol. El viernes a última hora le dieron la libertad bajo una caución personal de $7 millones. Sigue bajo proceso y acusado de manejar alcoholizado, atropellar y matar a un hombre de 74 años.
Quedó libre e imputado el abogado acusado de manejar ebrio, atropellar, matar y escapar
Al abogado Jerónimo Allende (38) le dieron libertad bajo caución de $7 millones. Con alcoholemia positiva, había sido detenido tras huir del lugar donde murió Ernesto Flores (74)
Desde la madrugada y durante la mañana del viernes, Jerónimo Allende había sido alojado en los calabozos de una comisaría de Maipú. La fiscal de Tránsito Giselle Lana definió su situación a última hora.
Jerónimo Allende es representado legalmente por su colega Federico Ábalos, quien había presentado un pedido de recupero de libertad teniendo en cuenta que el hombre no tenía antecedentes penales y el delito que le imputaron era excarcelable.
Quién es el abogado detenido por el accidente
Jerónimo Allende es un abogado conocido a nivel local por su fuerte vínculo con el proteccionismo de animales. Su lucha legal en ese sentido fue paradigmática, ya que llevó a que a mediados de 2025 la Justicia de Mendoza declare por primera vez a los caballos como seres sintientes.
El abogado también fue parte de una causa penal donde se logró la primera condena con pena de cumplimiento efectivo por maltrato animal a nivel provincial.
El accidente del abogado alcoholizado en Maipú
El accidente ocurrió 30 minutos después de la medianoche de este viernes en la intersección de calle Ozamis Sur y ruta provincial 60. En ese lugar, un hombre de 74 años fue atropellado por un auto Toyota Corolla color blanco que se dio a la fuga. La víctima, Ernesto Flores, murió en el acto.
Una hora y media más tarde, promediando las 2, el abogado se presentó en el escenario del accidente y aseguró ser el conductor que lo había protagonizado.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre le explicó a la Policía que huyó porque entró en estado de shock tras atropellar a la víctima, por lo que se dirigió hasta el domicilio de su padre, donde dejó el vehículo que luego fue secuestrado por las autoridades.
Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,64 gramos, superando levemente el 0,50 máximo permitido para circular.
En pocas palabras
- El protagonista: Jerónimo Allende (38) enfrenta cargos tras un accidente fatal en Maipú.
- Hecho principal: se lo acusa de atropellar y matar a Ernesto Flores (74) mientras conducía alcoholizado.
- Defensa legal: Allende pidió recuperar la libertad; el dosaje de alcohol era inferior al legalmente punible como agravante.