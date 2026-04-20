La Justicia dio otra condena histórica en Mendoza por faena clandestina de caballos

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Gracias al trabajo conjunto de la Unidad Fiscal del Valle de Uco, la Policía Rural, el fiscal Pablo Fossaroli, la jueza Teresa Di Bari y el representante legal de la Asociación Pempa -dedicada al rescate de caballos-, Jerónimo Allende, se alcanzó una condena que endurece el panorama para quienes cometen este tipo de delitos.

Las penas impuestas fueron de cumplimiento efectivo: uno de los involucrados recibió 4 meses, mientras que a su cómplice se le revocó una pena que cumplía de manera condicional, es decir en libertad, siempre y cuando no estuviese involucrado en ningún otro delito. Este hombre, ahora deberá cumplir 3 años y 4 meses en la cárcel.

Caballos Asociación Pempa rescatados La Justicia declaró a los caballos que fueron víctimas de faena como seres sintientes. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Además, los dos fueron declarados como reincidentes. El que recibió una pena menor había cumplido condena unificada por los delitos de abigeato, maltrato y crueldad animal, violación de leyes de sanitarias animales atentando contra la salud pública y robo agravado en poblado y en banda, mientras que el otro todavía tenía vigente una condena por robo agravado en poblado y en banda.

Un cambio de paradigma de la Justicia: caballos como seres sintientes

Además del cumplimiento de condena efectiva, este fallo se lo toma como histórico debido a que, por primera vez en la provincia, la Justicia reconoció a los caballos víctimas de la faena como seres sintientes.

Este concepto desplaza la vieja visión de los animales como "cosas" o simples objetos de propiedad, otorgándoles un estatus de protección legal mucho más profundo.

Caballos Asociación Pempa rescatados Con este fallo de la Justicia junto a Pempa, los caballos y animales tienen mayor protección en sus derechos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Junto con la sentencia, se dictó la inhabilitación de 5 años para ambos condenados. Esta medida les prohíbe el traslado, comercialización y faena de carne equina, extendiéndose incluso a provincias donde la faena para exportación está habilitada, para cerrar así cualquier vía legal para que continúen con su actividad delictiva.

Pempa, la asociación mendocina dedicada a rescatar caballos del maltrato animal y la faena, destacaron que la Justicia de Mendoza cambia el rumbo de la historia respecto al derecho animal, y de esta manera la violencia contra los animales y la mafia de la faena clandestina ya no gozan de impunidad en la provincia.