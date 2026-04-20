La Justicia dio otra condena histórica en Mendoza por faena clandestina de caballos

La Justicia de Mendoza dio otra sentencia ejemplar en un caso de faena clandestina de caballos, y en su fallo reconoció a los animales asesinados como seres sintientes. Dos hombres vinculados al robo y la faena clandestina, y con antecedentes de este tipo, fueron condenados y deberán cumplir la pena en prisión.
Este fallo que marca un antes y un después, ocurrió jueves 16 de abril, fecha que quedará marcada a fuego en los derechos animales en la provincia.
Todo comenzó el el 12 de marzo pasado, cuando la Policía interceptó un vehículo que trasladaba cerca de 900 kilos de carne de caballo. Los dos ocupantes, oriundos de San Rafael, iban hacia el Gran Mendoza con el cargamento ilegal. La investigación confirmó que los dos hombres eran parte de una red dedicada al abigeato.
Gracias al trabajo conjunto de la Unidad Fiscal del Valle de Uco, la Policía Rural, el fiscal Pablo Fossaroli, la jueza Teresa Di Bari y el representante legal de la Asociación Pempa -dedicada al rescate de caballos-, Jerónimo Allende, se alcanzó una condena que endurece el panorama para quienes cometen este tipo de delitos.
Las penas impuestas fueron de cumplimiento efectivo: uno de los involucrados recibió 4 meses, mientras que a su cómplice se le revocó una pena que cumplía de manera condicional, es decir en libertad, siempre y cuando no estuviese involucrado en ningún otro delito. Este hombre, ahora deberá cumplir 3 años y 4 meses en la cárcel.
Además, los dos fueron declarados como reincidentes. El que recibió una pena menor había cumplido condena unificada por los delitos de abigeato, maltrato y crueldad animal, violación de leyes de sanitarias animales atentando contra la salud pública y robo agravado en poblado y en banda, mientras que el otro todavía tenía vigente una condena por robo agravado en poblado y en banda.
Un cambio de paradigma de la Justicia: caballos como seres sintientes
Además del cumplimiento de condena efectiva, este fallo se lo toma como histórico debido a que, por primera vez en la provincia, la Justicia reconoció a los caballos víctimas de la faena como seres sintientes.
Este concepto desplaza la vieja visión de los animales como "cosas" o simples objetos de propiedad, otorgándoles un estatus de protección legal mucho más profundo.
Junto con la sentencia, se dictó la inhabilitación de 5 años para ambos condenados. Esta medida les prohíbe el traslado, comercialización y faena de carne equina, extendiéndose incluso a provincias donde la faena para exportación está habilitada, para cerrar así cualquier vía legal para que continúen con su actividad delictiva.
Pempa, la asociación mendocina dedicada a rescatar caballos del maltrato animal y la faena, destacaron que la Justicia de Mendoza cambia el rumbo de la historia respecto al derecho animal, y de esta manera la violencia contra los animales y la mafia de la faena clandestina ya no gozan de impunidad en la provincia.