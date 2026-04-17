Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso ilegalmente en Venezuela durante 448 días, pidió a la Justicia argentina ser aceptado como víctima y querellante en el proceso por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y "los jerarcas del régimen chavista".
El gendarme Nahuel Gallo pidió declarar contra Nicolás Maduro por el "horror" en Venezuela
Nahuel Gallo, que estuvo preso ilegalmente en Venezuela durante 448 días, pidió a la Justicia ser aceptado como víctima y querellante de Nicolás Maduro
El uniformado Gallo lo expresó este viernes en la red social X a través un posteo que se reproduce a continuación:
Nahuel Gallo recuperó la libertad el domingo 1 de marzo último y volvió al país. Había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela para estar con la esposa, María Alexandra Gómez, y Víctor, el pequeño hijo de ambos, durante las Fiestas de Fin de Año.
"No voy a quedarme callado", dijo el gendarme Nahuel Gallo, "por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.
Nahuel Gallo quiere declarar contra Nicolás Maduro por lesa humanidad
El gendarme Nahuel Gallo se reincorporó a la institución y cuando esté en condiciones de declarar se espera que la Justicia lo convoque.
Sigue reclamando públicamente la liberación de los presos políticos de diversas nacionalidad que aún siguen cautivos en la Venezuela que Delcy Rodríguez preside desde que Nicolás Maduro fue encarcelado en Estados Unidos, en enero, tras ser detenido en Venezuela en una operación relámpago.
Hace dos semanas fue recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada durante dos horas.
La situación del abogado penalista rosarino Germán Giuliani, apresado ilegalmente desde mayo de 2025 -cuando estaba en Venezuela por razones laborales- también es otro de los ejes del reclamo público del gendarme Nahuel Gallo, que se sumó a la tarea que la esposa comenzó allá por diciembre de 2024.
Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos
El planteo de extradición de la justicia federal argentina de Nicolás Maduro llegó a los Estados Unidos, informó el portal de noticias Infobae este viernes.
También da cuenta de que la causa por crímenes de lesa humanidad comenzó a tramitarse en 2023.
Nicolás Maduro está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
Enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, declarándose inocente junto a su esposa Cilia Flores durante las audiencias judiciales que se repitieron entre enero y marzo.