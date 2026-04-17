El gendarme Nahuel Gallo pidió declarar contra Nicolás Maduro por el "horror" en Venezuela

"No voy a quedarme callado", dijo el gendarme Nahuel Gallo, "por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

Nahuel Gallo quiere declarar contra Nicolás Maduro por lesa humanidad

El gendarme Nahuel Gallo se reincorporó a la institución y cuando esté en condiciones de declarar se espera que la Justicia lo convoque.

Sigue reclamando públicamente la liberación de los presos políticos de diversas nacionalidad que aún siguen cautivos en la Venezuela que Delcy Rodríguez preside desde que Nicolás Maduro fue encarcelado en Estados Unidos, en enero, tras ser detenido en Venezuela en una operación relámpago.

Hace dos semanas fue recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada durante dos horas.

javier milei con nahuel gallo1 Nahuel Gallo fue recibido por el Presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y la cúpula de la Gendarmería Nacional en Casa Rosada.

La situación del abogado penalista rosarino Germán Giuliani, apresado ilegalmente desde mayo de 2025 -cuando estaba en Venezuela por razones laborales- también es otro de los ejes del reclamo público del gendarme Nahuel Gallo, que se sumó a la tarea que la esposa comenzó allá por diciembre de 2024.

Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos

El planteo de extradición de la justicia federal argentina de Nicolás Maduro llegó a los Estados Unidos, informó el portal de noticias Infobae este viernes.

También da cuenta de que la causa por crímenes de lesa humanidad comenzó a tramitarse en 2023.

nicolas maduro preso Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos desde enero. Noticias Argentinas

Nicolás Maduro está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, declarándose inocente junto a su esposa Cilia Flores durante las audiencias judiciales que se repitieron entre enero y marzo.