La esposa de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela: "En 10 minutos tuvimos que resumir 445 días"

gendarme nahuel gallo familia Una imagen en Mendoza, antes de la desaparición forzada. "Siempre supimos que estaba vivo", dijo su mujer. Fotos: archivo UNO

El caso de Nahuel Gallo se convirtió en uno de los más sensibles en la agenda bilateral entre Argentina y Venezuela. El gendarme permaneció incomunicado durante más de 14 meses, en lo que su familia y organismos de derechos humanos denunciaron como una desaparición forzada. Durante todo ese tiempo, la única certeza que tenían provenía de testimonios indirectos.

“Nosotros siempre supimos que Nahuel estaba vivo. Lo supimos por medio de testimonios de todas las personas que han ido saliendo y que lo conocieron. Así que yo nunca pensé que él estuviese… que no estuviera. Pero fue muy emocionante y a la vez aliviador saber que está bien, que sigue de pie y que no lo han quebrado”, expresó.

"Preguntó por el bebé, por sus padres, por su abuelo y por el perrito"

La llamada no solo rompió el silencio. También fue una señal de fortaleza.

“Nahuel dijo que estaba bien, que estaba fuerte, que teníamos que ser fuertes porque él así lo estaba haciendo, que siguiéramos luchando. Preguntó por toda la familia, por el bebé, por mí, por nosotros, por los perritos, por su mamá, por su papá, por su abuelo, por todos”, contó.

En medio del dolor acumulado, ese gesto —preguntar por cada integrante de la familia— fue interpretado como una muestra de entereza. “Sé que fue un alivio tanto para él como para nosotros”, aseguró.

nahuel gallo detenido por nicolas maduro en venezuela Nahuel Gallo habló esta semana unos 10 minutos con la esposa. "Preguntó por toda la familia y hasta por los perritos".

La comunicación se produjo en un contexto particularmente delicado. Durante meses, la familia denunció la falta absoluta de contacto y reclamó una prueba de vida. El pedido se amplificó en medios, en redes sociales y ante organismos internacionales. La presión fue constante. María Alexandra se convirtió en la cara visible de esa lucha, sosteniendo la exposición pública mientras criaba a su hijo y resistía el desgaste emocional.

"Teníamos la fuerza consumida y volvimos a creer"

“Yo creo que lo que cambió fue esa fuerza. Esa fuerza que ya teníamos consumida desde hace 14 meses y que ahora, al haber podido escuchar su voz, fue muy importante. Teníamos una incomunicación, estábamos en una desaparición forzada desde hace 445 días. Entonces esto es renovación de fuerzas”, afirmó.

La palabra “fuerza” se repite en su relato. Fuerza para seguir denunciando. Fuerza para sostener la esperanza. Fuerza para no quebrarse cuando la incertidumbre se hacía insoportable.

esposa de nahuel gallo La esposa de Nahuel Gallo encabezó el reclamo por la liberación desde el primer día.

Porque si algo quedó claro tras la llamada es que la historia está lejos de cerrarse. El objetivo sigue siendo el mismo: la liberación y el regreso a casa.

“Estamos y estaremos hasta que Nahuel regrese, hasta que lo podamos traer pronto a casa. Sé que el Gobierno está trabajando y sé que el Gobierno va a seguir trabajando para que lo puedan traer sano y salvo”, sostuvo.

En esos diez minutos hubo espacio para el amor, pero también para la crudeza de la injusticia. “Volver a escuchar un ‘te amo’ fue lindo. Es un sentimiento muy bonito, aunque injusto, ¿no? Que en 10 minutos tuvimos que resumir 445 días”, dijo.

"Si Nahuel vuelve le daría ese abrazo postergado durante tanto tiempo"

La frase resume el drama: el tiempo robado, el abrazo postergado.

Si el regreso se concretara hoy, no hay dudas sobre cuál sería el primer gesto. “Creo que lo primero que haríamos es ese abrazo que nos han robado durante tanto tiempo”, confesó.

Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días La única imagen que trascendió desde la unidad penal de Venezuela. Icónica.

Un abrazo como símbolo de resistencia. Un abrazo que condense noches sin dormir, marchas, entrevistas, gestiones diplomáticas y lágrimas contenidas. Un abrazo que cierre el paréntesis más doloroso de sus vidas.

Mientras tanto, la familia de Nahuel Gallo sigue en pie. Con la voz grabada en la memoria como prueba de vida y como combustible emocional. Y con la decisión intacta de no abandonar la lucha.

Porque después de 445 días de silencio, dijo María Alexandra, diez minutos bastaron para volver a creer.