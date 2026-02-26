El gendarme argentino Nahuel Gallo, preso ilegalmente en Venezuela desde noviembre de 2024, se comunicó telefónicamente con la esposa, quien lo hizo público a través de la red social X.
La esposa de Nahuel Gallo confirmó que el gendarme la llamó por teléfono desde Venezuela: "Sigue fuerte"
La esposa del gendarme Nahuel Gallo reveló en la red social X que él la contactó por teléfono después de 445 dias. "Me volvió el alma al cuerpo", señaló
Tras recibir la primera prueba de vida directa de Nahuel Gallo desde que fue capturado por el gobierno de Nicolás Maduro, María Alexandra Gómez reclamó este jueves que el hombre sea liberado porque "necesita estar con su familia". El gendarme inició una huelga de hambre y reclamó asistencia internacional.
Ya el miércoles se supo desde Venezuela que la suegra de Nahuel Gallo se había comunicado con él a los gritos; ella desde la calle y él desde el interior de la cárcel El Rodeo, donde está preso de modo ilegal desde diciembre de 2024.
La esposa de Nahuel Gallo: "Me volvió el alma al cuerpo"
Cuatrocientos cuarenta y cinco días esperó María Alexandra Gómez para tener una prueba de vida directa de parte de su esposo, Nahuel Gallo.
Hasta entonces, las búsquedas sin respuestas del régimen de Nicolás Maduro, la angustia permanente y el crecimiento del pequeño Víctor, hijo de ambos, a quien el gendarme Nahuel Gallo no pudo ver en diciembre de 2024 cuando fue arrestado a poco de ingresar a Venezuela a través de la frontera con Colombia para pasar las Fiestas de Fin de Año en familia.
La detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos y Donald Trump, durante la madrugada del sábado 3 de enero de este año, generó expectativas de liberación, intensas al comienzo pero que se fueron debilitando con el paso del tiempo.
Luego, la promesa de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el compromiso de liberación de los presos políticos. Así llegó el turno de varios extranjeros pero no del argentino Nahuel Gallo.
Así, Gómez siguió insistiendo con el reclamo en favor del esposo y de los demás cautivos a través de la red social X.