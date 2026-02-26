La esposa de Nahuel Gallo confirmó que el gendarme la llamó por teléfono desde Venezuela: "Sigue fuerte"

La esposa de Nahuel Gallo: "Me volvió el alma al cuerpo"

Cuatrocientos cuarenta y cinco días esperó María Alexandra Gómez para tener una prueba de vida directa de parte de su esposo, Nahuel Gallo.

Hasta entonces, las búsquedas sin respuestas del régimen de Nicolás Maduro, la angustia permanente y el crecimiento del pequeño Víctor, hijo de ambos, a quien el gendarme Nahuel Gallo no pudo ver en diciembre de 2024 cuando fue arrestado a poco de ingresar a Venezuela a través de la frontera con Colombia para pasar las Fiestas de Fin de Año en familia.

Gendarme Nahuel Gallo, esposa e hijo El gendarme Nahuel Gallo, la esposa y el hijo de ambos.

La detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos y Donald Trump, durante la madrugada del sábado 3 de enero de este año, generó expectativas de liberación, intensas al comienzo pero que se fueron debilitando con el paso del tiempo.

Luego, la promesa de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el compromiso de liberación de los presos políticos. Así llegó el turno de varios extranjeros pero no del argentino Nahuel Gallo.

Embed - Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado por el régimen

Así, Gómez siguió insistiendo con el reclamo en favor del esposo y de los demás cautivos a través de la red social X.