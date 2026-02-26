ATM lanzó descuentos de hasta 35% en Inmobiliario y Automotor para contribuyentes cumplidores

Censo con drones ATM. Impuesto Inmobiliario.jpg El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, durante el relevamiento con drones de nuevas construcciones no declaradas en Mendoza. ATM

De esta manera, el beneficio total puede alcanzar hasta un 35% de reducción sobre el monto del impuesto.

Alcanza a los nuevos inmuebles de 2026

El decreto también contempla que los contribuyentes cumplidores puedan trasladar estos beneficios a vehículos o inmuebles que incorporen a su patrimonio durante 2026, incluso en casos de sustitución de bienes, aunque el porcentaje aplicado dependerá del historial fiscal del titular.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es fortalecer la cultura tributaria y mejorar los niveles de cumplimiento sin recurrir a incrementos impositivos, promoviendo el pago voluntario mediante incentivos económicos.

Los descuentos se aplicarán siempre que los contribuyentes no registren deudas con la ATM o cuenten con planes de pago vigentes y al día al 31 de diciembre de 2025.