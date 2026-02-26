ATM lanzó descuentos de hasta 35% en Inmobiliario y Automotor para contribuyentes cumplidores

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) oficializó un nuevo esquema de beneficios fiscales para el ejercicio 2026 que otorgará descuentos en los impuestos Inmobiliario y Automotor a contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día. Así se conoció este jueves a través del Boletín Oficial.
La medida, establecida mediante decreto provincial, apunta a incentivar el cumplimiento voluntario y premiar a quienes hayan abonado sus tributos en tiempo y forma durante los últimos años.
Según la normativa, los contribuyentes podrán acceder a un 10% de descuento por tener cancelado el impuesto al 31 de diciembre de 2025 y a otro 10% adicional si también registraban pagos al día al cierre de 2024. A esto se suma un 5% extra para quienes opten por el pago anual anticipado y un 10% adicional para quienes no posean deudas exigibles o las tengan regularizadas ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
De esta manera, el beneficio total puede alcanzar hasta un 35% de reducción sobre el monto del impuesto.
Alcanza a los nuevos inmuebles de 2026
El decreto también contempla que los contribuyentes cumplidores puedan trasladar estos beneficios a vehículos o inmuebles que incorporen a su patrimonio durante 2026, incluso en casos de sustitución de bienes, aunque el porcentaje aplicado dependerá del historial fiscal del titular.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es fortalecer la cultura tributaria y mejorar los niveles de cumplimiento sin recurrir a incrementos impositivos, promoviendo el pago voluntario mediante incentivos económicos.
Los descuentos se aplicarán siempre que los contribuyentes no registren deudas con la ATM o cuenten con planes de pago vigentes y al día al 31 de diciembre de 2025.