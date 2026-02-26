El pez de río más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros

Entre ellos, destaca un hallazgo reciente que ha asombrado a científicos y amantes de la naturaleza por igual. Se trata de un pez que se ha ganado el título del más grande del mundo que vive permanentemente en agua dulce, según el récord Guinness.
Hallan en un río el pez más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros
En un tramo del río Mekong, en Camboya, fue descubierta la raya gigante de agua dulce (Urogymnus polylepis). Este descubrimiento no fue casualidad. Formaba parte del proyecto internacional “Maravillas del Mekong”, una iniciativa que une científicos camboyanos y estadounidenses con el objetivo de estudiar la biodiversidad de uno de los ríos más emblemáticos del mundo.
La raya fue capturada cuidadosamente mediante redes de monitoreo diseñadas para proteger a la especie y permitir su estudio. Los expertos sabían que ese tramo del río era un refugio natural para grandes ejemplares, pero encontrar uno de casi cuatro metros de largo y 300 kilogramos de peso sigue siendo extraordinario. Apenas un mes antes, habían documentado un ejemplar de 180 kilogramos en la misma zona, un indicio de que estas aguas son hogar de auténticos colosos.
Como es este pez
En cuanto a sus características este pez gigante
- mide 3,98 metros de largo
- incluyendo la cola, y su disco alcanza 2,2 metros de ancho, lo que le da un porte majestuoso y casi intimidante.
- su peso, de 300 kilogramos, supera al del famoso bagre gigante del Mekong (Pangasianodon gigas), conocido por alcanzar hasta 3 metros y 293 kilogramos.
- su cuerpo es aplanado, casi como una alfombra de río, con ojos pequeños y boca ubicada debajo de la cabeza, perfecta para alimentarse del fondo fangoso.
- a pesar de su tamaño imponente, se mueve con gracia en el agua, deslizándose con silenciosa precisión.