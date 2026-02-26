El pez de río más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros

Entre ellos, destaca un hallazgo reciente que ha asombrado a científicos y amantes de la naturaleza por igual. Se trata de un pez que se ha ganado el título del más grande del mundo que vive permanentemente en agua dulce, según el récord Guinness.

Raya gigante de agua dulce (1)

Hallan en un río el pez más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros

En un tramo del río Mekong, en Camboya, fue descubierta la raya gigante de agua dulce (Urogymnus polylepis). Este descubrimiento no fue casualidad. Formaba parte del proyecto internacional “Maravillas del Mekong”, una iniciativa que une científicos camboyanos y estadounidenses con el objetivo de estudiar la biodiversidad de uno de los ríos más emblemáticos del mundo.