El gobernador Alfredo Cornejo resolvió sostener el sistema de transporte público mediante un mayor esfuerzo en subsidios estatales provinciales, ya que no existe más el Fondo Compensador de Transporte de Nación, para evitar un aumento del boleto de colectivo, pese al incremento de los costos operativos que afrontan las empresas prestadoras y que lo reflejaron en sus estudios contables para el kilómetro recorrido.
Suben los costos del transporte público, pero Mendoza sostiene el boleto a $1.400 con subsidios
Las empresas de transporte tendrán una actualización en el costo por kilómetro recorrido desde el domingo 1 de marzo
La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 285, firmado el 24 de febrero y publicado este jueves, tras el pedido de actualización presentado por las concesionarias del servicio urbano, interurbano, de media y larga distancia.
Los informes técnicos del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) confirmaron que el costo del sistema registró un aumento significativo y fijaron el costo promedio en $4.081,95 por kilómetro recorrido. Según el estudio oficial, el boleto debería ubicarse en $4.495,66 para cubrir plenamente el funcionamiento sin asistencia estatal.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial decidió no trasladar ese incremento a los usuarios y mantener las tarifas vigentes. La diferencia entre el costo real del servicio y la recaudación será cubierta mediante el Fondo Compensador del Transporte, mecanismo a través del cual la Provincia subsidia el sistema.
La medida entrará en vigencia el 1 de marzo, cuando comenzará a aplicarse la actualización del reconocimiento de costos a las empresas, mientras que el precio del pasaje permanecerá sin cambios.
El impacto del precio del boleto de micro
El impacto del incremento del boleto de micro podría ser negativo para una buena parte de los usuarios, más allá de los beneficios y gratuidades, por ejemplo para el personal docente, celadores y jubilados.
Actualmente la tarifa plana es de 1.400 para el servicio urbano, pero el Gobierno siempre recuerda que muy pocos la pagan en cada transacción por la gratuidades, abonos y trasbordo en el que se cobra sólo un tramo del recorrido de los pasajeros.
Por otro lado, el decreto habilita a la Subsecretaría de Transporte a realizar ajustes futuros si la situación financiera del sistema o la disponibilidad de subsidios así lo requieren, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio sin afectar de forma inmediata el bolsillo de los pasajeros.
De todos modos, por el momento, la secretaría de Transporte mantiene el valor del boleto y reforzó las frecuencias con el inicio de las clases.