Suben los costos del transporte público, pero Mendoza sostiene el boleto a $1.400 con subsidios

Sin embargo, el Ejecutivo provincial decidió no trasladar ese incremento a los usuarios y mantener las tarifas vigentes. La diferencia entre el costo real del servicio y la recaudación será cubierta mediante el Fondo Compensador del Transporte, mecanismo a través del cual la Provincia subsidia el sistema.

La medida entrará en vigencia el 1 de marzo, cuando comenzará a aplicarse la actualización del reconocimiento de costos a las empresas, mientras que el precio del pasaje permanecerá sin cambios.

TRANSPORTE BANCOS PARO MENDOZA (4).jpeg Mendoza incrementó los subsidios para no actualizar el valor del boleto en marzo. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El impacto del precio del boleto de micro

El impacto del incremento del boleto de micro podría ser negativo para una buena parte de los usuarios, más allá de los beneficios y gratuidades, por ejemplo para el personal docente, celadores y jubilados.

Actualmente la tarifa plana es de 1.400 para el servicio urbano, pero el Gobierno siempre recuerda que muy pocos la pagan en cada transacción por la gratuidades, abonos y trasbordo en el que se cobra sólo un tramo del recorrido de los pasajeros.

Por otro lado, el decreto habilita a la Subsecretaría de Transporte a realizar ajustes futuros si la situación financiera del sistema o la disponibilidad de subsidios así lo requieren, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio sin afectar de forma inmediata el bolsillo de los pasajeros.

Alfredo Cornejo paradores inteligentes.jpg El gobernador Alfredo Cornejo en una visita a los paradores inteligentes del metrotranvía. (Imagen de archivo).

De todos modos, por el momento, la secretaría de Transporte mantiene el valor del boleto y reforzó las frecuencias con el inicio de las clases.