El ministro Mema confirmó que el transporte público funciona al 100% a pesar del paro

"Tenemos el sistema inteligente de transporte, así que lo podemos ver en tiempo real. Y les puedo decir que a esta hora la cantidad de transacciones es prácticamente con total normalidad", certificó.

Si bien el gremio de Sipemon, que nuclea al personal de micros y ómnibus, decidió adherir al paro general, se aclaró que los choferes tenían libertad de acción para decidir si se plegaban o no a la medida de fuerza.

De hecho la adhesión fue prácticamente nula: "somos la única provincia que tiene garantizado el trasporte público a pesar del paro", insistió Mema en diálogo con Diario UNO.

El ministro también ratificó que por el paro no se vio afectado ni el servicio de salud, ni el de educación. "Todos los efectores están atendiendo con normalidad y por lo que pude chequear con el ministro Tadeo García Zalazar tampoco hay adhesión en las escuelas en las que hoy los docentes tienen jornadas de capacitación".

Bancos sin atención y vuelos cancelados por el paro nacional

La seccional local del gremio de La Bancaria confirmó su adhesión, por lo que no habrá atención presencial en las entidades financieras durante toda la jornada.

El transporte aéreo arrancó con complicaciones debido a que los empleados de Intercargo -quienes suben y bajan las valijas de los aviones- se sumaron al paro y paralizan las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Francisco Gabrielli), por lo que no habrá vuelos nacionales durante el día, a excepción de lo que pueda ocurrir con Flybondi.

Esto se vio reflejado desde la medianoche del jueves en la página web de Aeropuertos Argentina y en la mañana del martes, donde Pablo Gamba, periodista de Radio Nihuil, reflejó el elevado número de cancelaciones de vuelos. Solo las aerolíneas LATAM y Flybondi funcionan con normalidad, por lo que es oportuno consultar con cada aerolínea la situación puntual de cada vuelo.