Atención viajeros a Chile: el beneficio que agiliza a turistas en el transporte público

Para quienes estén planeando un viaje a Santiago de Chile, hay una novedad que facilitará la movilidad. Se trata de un nuevo sistema que ya rige en la capital trasandina y aplica a todos los usuarios del transporte público, incluidos los turistas extranjeros.
El sistema Pago Ágil fue lanzado el viernes pasado. Básicamente permite pagar el transporte público directamente con tarjetas bancarias, eliminando la necesidad de adquirir una tarjeta local. Ideal para turistas y visitantes extranjeros, agiliza el acceso al Metro y otros servicios.
Pagar el transporte público en Chile con tarjeta de crédito
El Pago Ágil se implementó inicialmente en el Metro de Santiago de Chile y el Tren Nos-Estación Central, como parte de una marcha blanca anunciada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). No hay cobros adicionales, y las tarifas son las mismas que antes.
Usar el sistema es sencillo: solo acerca tu tarjeta de crédito o débito contactless al validador en las estaciones. La validación es instantánea, con una luz verde confirmando el pago. Para viajes combinados entre Metro y Tren Nos, se aplica una tarifa integrada con un solo cobro al final del día, siempre que uses el mismo medio de pago.
Pago Ágil acepta tarjetas Visa y Mastercard de débito, crédito o prepago, tanto físicas como digitales a través de billeteras como Apple Pay o Google Pay. Las tarjetas extranjeras son compatibles si cuentan con tecnología NFC, siempre verificando con tu banco.
Con este beneficio en Chile no más colas para comprar o recargar la tarjeta de transporte público local Bip!. Esto facilita visitas esporádicas, beneficiando a miles de viajeros de más de 90 países que usan sistemas similares. Además, puedes revisar tus transacciones en pagoagil.cl, aunque solo desde Chile y por 90 días.