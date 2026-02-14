Atención viajeros a Chile: el beneficio que agiliza a turistas en el transporte público

Usar el sistema es sencillo: solo acerca tu tarjeta de crédito o débito contactless al validador en las estaciones. La validación es instantánea, con una luz verde confirmando el pago. Para viajes combinados entre Metro y Tren Nos, se aplica una tarifa integrada con un solo cobro al final del día, siempre que uses el mismo medio de pago.

p3-trade.jpg El nuevo sistema está disponible en Chile y agiliza los pagos.

Pago Ágil acepta tarjetas Visa y Mastercard de débito, crédito o prepago, tanto físicas como digitales a través de billeteras como Apple Pay o Google Pay. Las tarjetas extranjeras son compatibles si cuentan con tecnología NFC, siempre verificando con tu banco.

Con este beneficio en Chile no más colas para comprar o recargar la tarjeta de transporte público local Bip!. Esto facilita visitas esporádicas, beneficiando a miles de viajeros de más de 90 países que usan sistemas similares. Además, puedes revisar tus transacciones en pagoagil.cl, aunque solo desde Chile y por 90 días.