El perfume casero que usan los hoteles 5 estrellas y se puede hacer en casa

Entrar al hogar y percibir un perfume fresco puede mejorar por completo tu humor, como también puede arruinarlo. Un aroma fresco y elegante transmite limpieza, calma y te hace querer quedarte en ese espacio perfumado. No es casualidad que los hoteles cinco estrellas inviertan tanto en su fragancia ambiental, pues el olfato te puede transportar a recuerdos y crear memorias.
Cualquier tipo de decoración que se acompaña de un olor característico puede convertir al hogar en un lugar realmente especial y que te haga sentir a gusto. La armonía se logra con una adecuada estimulación de los sentidos. Tanto el color, como las texturas, los sonidos y los aromas deben lograr una atmósfera equilibrada y agradable en casa.
Afortunadamente, puedes lograr ese efecto sin gastar una fortuna. Con pocos ingredientes y una combinación equilibrada, es posible preparar un perfume casero inspirado en las fragancias que usan los hoteles lujosos.
Ingredientes
- 100 ml de agua destilada.
- 2 cucharadas de alcohol etílico.
- 15 a 20 gotas de aceite esencial de sándalo o vainilla.
- 15 a 20 gotas de aceite esencial cítrico.
- 1 frasco con atomizador.
Para comenzar coloca el alcohol en el frasco con atomizador y agrega los aceites esenciales elegidos. Si quieres conseguir el aroma de un típico hotel boutique, lo típico es combinar notas cítricas (de bergamota o limón) con una base cálida como vainilla o sándalo.
Incorpora a la preparación el agua destilada, cierra el frasco y agita suavemente. Deja reposar la mezcla en un armario o algún sitio del hogar con poca luz, durante al menos 24 horas antes de usarlo. El reposo permite que los ingredientes se integren y el perfume gane profundidad.
Una vez transcurrido el tiempo, puedes rociar la fragancia en cortinas, almohadones, ropa de cama o en el aire del ambiente. Hazlo a unos 30 centímetros de distancia para lograr una bruma fina y uniforme. Evita superficies delicadas o de madera sin probar antes en una pequeña zona.
Como consejos extra, se recomienda ventilar todos los cuartos a diario para que el aroma no se sature. Lava textiles con regularidad y complementa el perfume con velas aromáticas suaves. También, puedes colocar difusores con varillas en baños o entradas. Teniendo en cuenta estos simples pasos, al entrar en casa te recibirá un aroma agradable, o parecido al de un hotel.