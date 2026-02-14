Inicio Sociedad Perfume
Trucos del hogar

El perfume casero que usan los hoteles 5 estrellas y se puede hacer en casa

Sigue las instrucciones y aprende a preparar el típico perfume casero que usan los hoteles para aromatizar los ambientes

Paula García
Por Paula García [email protected]
Prepara este perfume casero, y transforma por completo el ambiente del hogar.

Prepara este perfume casero, y transforma por completo el ambiente del hogar.

Entrar al hogar y percibir un perfume fresco puede mejorar por completo tu humor, como también puede arruinarlo. Un aroma fresco y elegante transmite limpieza, calma y te hace querer quedarte en ese espacio perfumado. No es casualidad que los hoteles cinco estrellas inviertan tanto en su fragancia ambiental, pues el olfato te puede transportar a recuerdos y crear memorias.

Cualquier tipo de decoración que se acompaña de un olor característico puede convertir al hogar en un lugar realmente especial y que te haga sentir a gusto. La armonía se logra con una adecuada estimulación de los sentidos. Tanto el color, como las texturas, los sonidos y los aromas deben lograr una atmósfera equilibrada y agradable en casa.

Afortunadamente, puedes lograr ese efecto sin gastar una fortuna. Con pocos ingredientes y una combinación equilibrada, es posible preparar un perfume casero inspirado en las fragancias que usan los hoteles lujosos.

Lobby de hotel
Aprende a preparar un ambientador casero para que tu hogar tenga una atm&oacute;sfera similar a la de hoteles.

Aprende a preparar un ambientador casero para que tu hogar tenga una atmósfera similar a la de hoteles.

Ingredientes

  • 100 ml de agua destilada.
  • 2 cucharadas de alcohol etílico.
  • 15 a 20 gotas de aceite esencial de sándalo o vainilla.
  • 15 a 20 gotas de aceite esencial cítrico.
  • 1 frasco con atomizador.

Para comenzar coloca el alcohol en el frasco con atomizador y agrega los aceites esenciales elegidos. Si quieres conseguir el aroma de un típico hotel boutique, lo típico es combinar notas cítricas (de bergamota o limón) con una base cálida como vainilla o sándalo.

Incorpora a la preparación el agua destilada, cierra el frasco y agita suavemente. Deja reposar la mezcla en un armario o algún sitio del hogar con poca luz, durante al menos 24 horas antes de usarlo. El reposo permite que los ingredientes se integren y el perfume gane profundidad.

perfume para el hogar
Puedes preparar este perfume en un atomizador, o incluso puedes usar con frasco con varillas de rat&aacute;n, que liberan el aroma gradualmente.

Puedes preparar este perfume en un atomizador, o incluso puedes usar con frasco con varillas de ratán, que liberan el aroma gradualmente.

Una vez transcurrido el tiempo, puedes rociar la fragancia en cortinas, almohadones, ropa de cama o en el aire del ambiente. Hazlo a unos 30 centímetros de distancia para lograr una bruma fina y uniforme. Evita superficies delicadas o de madera sin probar antes en una pequeña zona.

Como consejos extra, se recomienda ventilar todos los cuartos a diario para que el aroma no se sature. Lava textiles con regularidad y complementa el perfume con velas aromáticas suaves. También, puedes colocar difusores con varillas en baños o entradas. Teniendo en cuenta estos simples pasos, al entrar en casa te recibirá un aroma agradable, o parecido al de un hotel.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar