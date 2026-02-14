El perfume casero que usan los hoteles 5 estrellas y se puede hacer en casa

Lobby de hotel Aprende a preparar un ambientador casero para que tu hogar tenga una atmósfera similar a la de hoteles.

Ingredientes

100 ml de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol etílico.

15 a 20 gotas de aceite esencial de sándalo o vainilla.

15 a 20 gotas de aceite esencial cítrico.

1 frasco con atomizador.

Para comenzar coloca el alcohol en el frasco con atomizador y agrega los aceites esenciales elegidos. Si quieres conseguir el aroma de un típico hotel boutique, lo típico es combinar notas cítricas (de bergamota o limón) con una base cálida como vainilla o sándalo.

Incorpora a la preparación el agua destilada, cierra el frasco y agita suavemente. Deja reposar la mezcla en un armario o algún sitio del hogar con poca luz, durante al menos 24 horas antes de usarlo. El reposo permite que los ingredientes se integren y el perfume gane profundidad.

perfume para el hogar Puedes preparar este perfume en un atomizador, o incluso puedes usar con frasco con varillas de ratán, que liberan el aroma gradualmente.

Una vez transcurrido el tiempo, puedes rociar la fragancia en cortinas, almohadones, ropa de cama o en el aire del ambiente. Hazlo a unos 30 centímetros de distancia para lograr una bruma fina y uniforme. Evita superficies delicadas o de madera sin probar antes en una pequeña zona.

Como consejos extra, se recomienda ventilar todos los cuartos a diario para que el aroma no se sature. Lava textiles con regularidad y complementa el perfume con velas aromáticas suaves. También, puedes colocar difusores con varillas en baños o entradas. Teniendo en cuenta estos simples pasos, al entrar en casa te recibirá un aroma agradable, o parecido al de un hotel.