El árbol perfumado que tiene más de 95 millones de años y se puede cultivar en cualquier jardín

La Magnolia grandiflora es una planta de imponente belleza, con una flor espectacular, y hojas perennes, lo que significa que permanecen verdes durante todo el año. Se trata de un árbol que puede superar los 35 metros y de crecimiento más bien lento hasta que llega a su edad adulta.
Según los expertos de Interflora la magnolia es una de las especies vegetales más antiguas del mundo. "Se han encontrado fósiles con 20 millones de años e incluso, se han podido identificar restos de la misma familia con más de 95 millones de años", revelan. De hecho, como en aquellos años todavía no existían las abejas, las flores del magnolio, se desarrollaron de forma que pudieran ser polinizadas por escarabajos.
Las flores de magnolia desprenden un intenso perfume. Su delicado aroma cítrico con un toque ligero a vainilla está en la base de numerosas fragancias femeninas. Durante los meses de primavera y verano, este árbol se llena de flores grandes, blancas y fragantes.
Cuidados del árbol de magnolia
Conocer los cuidados del magnolio es crucial para asegurar el crecimiento y la floración óptima del rey del jardín. Es un árbol de crecimiento lento, así que hay que tomárselo con calma, así que es un detalle para tener en cuenta a la hora de cultivarlo. No hay que desesperarse si no crece al ritmo que quieres, pues tienes que tener paciencia.
La ubicación es fundamental para el bienestar del árbol. Hay que contemplar un sitio del jardín de pleno sol o sombra ligera, climas cálidos y bien resguardado del viento. Además, es importante plantar el magnolio en un lugar espacioso para que sus raíces se extiendan.
Para poder crecer con bienestar, el árbol necesita un suelo fresco y ligeramente ácido o, en su defecto, de pH neutro. Si plantas el magnolio en un suelo arcilloso, sufrirá. Si lo haces en uno calcáreo, sobrevivirá pero su crecimiento no será ni de lejos el deseado.
Por último, un detalle importante es que el árbol necesita un suelo fresco, ligeramente húmedo. Los riegos deben ser moderados, evitando siempre el encharcamiento. Dos o tres riegos por semana resulta adecuado, aunque en verano puede ser más frecuente. Teniendo en cuenta estos cuidados, el árbol crecerá sano y llenará el jardín de perfume.