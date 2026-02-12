El árbol perfumado que tiene más de 95 millones de años y se puede cultivar en cualquier jardín

Magnolia (2) Con los cuidados adecuados y el tiempo correspondiente, este árbol puede llegar a crecer hasta 35 metros de altura.

Cuidados del árbol de magnolia

Conocer los cuidados del magnolio es crucial para asegurar el crecimiento y la floración óptima del rey del jardín. Es un árbol de crecimiento lento, así que hay que tomárselo con calma, así que es un detalle para tener en cuenta a la hora de cultivarlo. No hay que desesperarse si no crece al ritmo que quieres, pues tienes que tener paciencia.

La ubicación es fundamental para el bienestar del árbol. Hay que contemplar un sitio del jardín de pleno sol o sombra ligera, climas cálidos y bien resguardado del viento. Además, es importante plantar el magnolio en un lugar espacioso para que sus raíces se extiendan.

Para poder crecer con bienestar, el árbol necesita un suelo fresco y ligeramente ácido o, en su defecto, de pH neutro. Si plantas el magnolio en un suelo arcilloso, sufrirá. Si lo haces en uno calcáreo, sobrevivirá pero su crecimiento no será ni de lejos el deseado.

magnolia en maceta Así luce una planta de magnolia joven.

Por último, un detalle importante es que el árbol necesita un suelo fresco, ligeramente húmedo. Los riegos deben ser moderados, evitando siempre el encharcamiento. Dos o tres riegos por semana resulta adecuado, aunque en verano puede ser más frecuente. Teniendo en cuenta estos cuidados, el árbol crecerá sano y llenará el jardín de perfume.