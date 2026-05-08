En 8 meses, hubo 3 muertos y 4 accidentados por caída de árboles en el Gran Mendoza

El primero de los casos relevados ocurrió el 26 de septiembre de 2025, cuando un temporal de viento provocó la caída de un árbol sobre un Fiat Uno en Maipú. Esto le ocasionó la muerte a Cristina Alejandra Funes, de 37 años. En esa misma tormenta, en El Algarrobal (Las Heras), el repartidor Santiago Alexis Villegas salvó su vida de milagro luego de que un ejemplar aplastara su moto mientras trabajaba.

Los accidentes continuaron el 20 de noviembre de 2025, cuando dos jóvenes resultaron heridos al ser alcanzados por un árbol en la calle La Purísima, de Guaymallén.

En el 2026, las estadísticas se agravaron. El 19 de abril de 2026, un hombre murió por la caída de una rama en la intersección de Videla Aranda y Carril Pescara, en Maipú.

Finalmente, esta semana, en medio del viento Zonda, ocurrió una nueva tragedia. Este miércoles un joven de 23 años murió en la esquina de Olascoaga y Dorrego, en Las Heras, tras la caída de un árbol. En el mismo hecho, otra persona resultó herida y debió recibir asistencia médica, sumando así cuatro accidentados que lograron sobrevivir a la caída de árboles en los últimos ocho meses.

Más de 33.000 árboles se encuentran en mal estado en Gran Mendoza

Según el Sistema de Gestión Digital del Arbolado Público (Mi Árbol), el censo alcanzó un total de 615.839 árboles en el área metropolitana. El relevamiento, que cubrió 3.072 km y se pudo saber que del total de los árboles contabilizados, 582.622 ejemplares están en buen estado, mientras que 33.217 se encuentran categorizados como "no vitales", condición que incluye árboles secos o con deterioro estructural grave.

En el sistema se identificaron, además, 187 especies en total, en Mendoza. Este análisis mostró que la especie más afectada es el Fresno Europeo. Al ser el árbol predominante en la provincia, es el que concentra la mayor cantidad de ejemplares con algún tipo de problema, debido a verse afectado por estrés hídrico y a las podas inadecuadas que debilitan su estructura con el tiempo. El Plátano y el Álamo también presentan riesgos, por estar dañados o haber cumplido su ciclo de vida útil.

Desde marzo rige una nueva ley de arbolado público

Ante este panorama, la Legislatura sancionó en marzo la Ley provincial 9.702, que introduce cambios estructurales en el manejo del arbolado urbano. La nueva norma traslada el control y la responsabilidad civil y técnica de los árboles a los municipios. Lo que se pretende es terminar con la burocracia para erradicar ejemplares peligrosos.

Los puntos centrales de la reforma obligan a los intendentes a presentar un Plan de Manejo Integral cada 4 años y prohíben plantar una sola especie de árboles (monocultivo) para prevenir plagas o evitar que por la crisis hídrica todo el arbolado de una misma zona se vea afectado al mismo tiempo.

Con esta descentralización, las comunas tienen ahora la potestad y la obligación de actuar de forma inmediata sobre la parte que les corresponde de los 33.000 ejemplares que el censo ya marcó como una amenaza para la seguridad de los mendocinos.