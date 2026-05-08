En los bosques húmedos de América del Sur, donde la luz se filtra entre capas densas de hojas y el aire parece siempre cargado de vida, existen estrategias de supervivencia de ciertos árboles que desafían la lógica humana.
El árbol autóctono de América del Sur que lanza sus semillas a 100 metros en una explosión audible a varios metros
Un mecanismo natural de este árbol de América del Sur le permite proyectar sus semillas con tal fuerza que alcanzan grandes distancias
Una de las más sorprendentes pertenece a una especie autóctona de Brasil, el Hura crepitans, un árbol que ha perfeccionado una forma de reproducción tan violenta como eficiente. Se trata de la dispersión explosiva de sus semillas. Te contamos por qué recurre a esta estrategia tan particular.
El árbol autóctono de América del Sur que lanza sus semillas a 100 metros en una explosión audible a varios metros
A simple vista, este árbol de la región de América del Sur puede parecer uno más dentro del paisaje tropical. Su tronco robusto y sus grandes hojas no anticipan el espectáculo que esconde en su interior. Sin embargo, cuando los frutos de esta especie maduran, ocurre un proceso físico fascinante. Las cápsulas leñosas se secan de manera progresiva, acumulando tensión interna en sus tejidos. Esta presión, producto de la deshidratación desigual de las paredes del fruto, llega a un punto crítico. Y entonces sucede.
El estallido de este árbol es repentino, seco y audible. Puede escucharse a varios metros de distancia, como un chasquido fuerte que rompe el silencio del bosque. No es un evento suave ni gradual. Es una liberación instantánea de energía mecánica que convierte cada semilla en un pequeño proyectil. En condiciones favorables, estas semillas pueden ser expulsadas a distancias que oscilan entre decenas de metros, alcanzando en algunos casos cerca de 100 metros desde el árbol madre.
Un árbol versátil: desde su anatomía hasta sus usos tradicionales
Este mecanismo no es casualidad, sino una estrategia evolutiva altamente especializada. En ecosistemas tan competitivos como la selva tropical de América del Sur, permanecer cerca del árbol progenitor significa competir por luz, agua y nutrientes en desventaja. Al ser lanzadas a gran distancia, las semillas aumentan sus probabilidades de colonizar espacios nuevos, reduciendo la competencia directa y favoreciendo la expansión de la especie.
- Es un árbol que puede alcanzar entre 4 y 35 metros de altura, con un tronco que suele presentar espinas agudas, especialmente en la base.
- Sus hojas son alternas, con un pecíolo que presenta glándulas en el extremo. La lámina es simple y tiene forma ovada a ovado-deltada.
- Las flores estaminadas son pequeñas (de 3 a 5 mm), sin disco floral. El cáliz está completamente unido formando una estructura en forma de copa y de borde truncado. No posee pétalos. Presenta numerosos estambres con anteras organizadas en verticilos sobre una columna central, y carece de pistiloide.
- Su madera se emplea en carpintería general, construcción interior, embalajes, enchapes y ebanistería de bajo costo, siendo útil también como material de relleno por su ligereza.
- Su látex es tóxico para peces, a los que puede adormecer, por lo que se ha utilizado tradicionalmente para facilitar su captura. A pesar de ello, algunas aves como los loros y ciertos monos consumen sus frutos y semillas, especialmente cuando están tiernos.