El glaciar más grande de América del Sur supera los 1.200 kilómetros cuadrados y, a diferencia de otros, sigue avanzando.

En lo más austral de Chile, en la Región de Magallanes, se encuentra el glaciar Pío XI, ubicado en el Campo de Hielo Sur. Este glaciar único de América del Sur continúa creciendo gracias a una serie de factores climáticos y geográficos particulares, como la alta acumulación de nieve y su ubicación cercana a volcanes activos. Sin embargo, expertos advierten que este comportamiento es excepcional y no refleja la tendencia general de los glaciares del planeta Tierra.

Este glaciar de América del Sur ha estado avanzando de forma semi ininterrumpida desde mediados de la década de 1950, lo que llevó al frente sur del glaciar, que termina en el fiordo Eyre, a destruir árboles de hasta 400 años de edad. También conocido como glaciar Dr. Juan Brüggen o Ana María, ha avanzado alrededor de 11 km en su frente sur desde 1945, una cifra récord para Chile. En este mismo período, ha incrementado su área en unos 126 km².

Glaciar Pío XI (2)

¿Por qué este glaciar sigue creciendo?

El comportamiento de este glaciar, lejos de ser completamente errático, ha dado lugar a tres grandes hipótesis que buscan explicar su dinámica, entre ellas: