Viento en Mendoza: se conoció la identidad de la víctima que murió aplastada por un árbol

Accidente fatal en Maipú

El trágico accidente ocurrió en calle Rawson, entre Alta Italia y Villanueva. Por allí circulaba un auto Fiat Uno cerca de las 18.30

Debido al fuerte viento Sur que azotó la provincia, el tronco de un gran árbol cayó sobre el vehículo y aplastó a la única ocupante.

Al llegar personal de ambulancias al lugar del accidente no pudo hacer más que constatar el deceso de Cristina Funes.