Inicio Sociedad Viento
Accidente fatal

Viento en Mendoza: se conoció la identidad de la víctima que murió aplastada por un árbol

Cristina Alejandra Funes, de 37 años y vecina del barrio Don Octavio, murió aplastada cuando circulaba por calle Rawson en su Fiat Uno cerca de las 18.30

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Una mujer falleció aplastada por un árbol en Maipú

Una mujer falleció aplastada por un árbol en Maipú

Un fuerte viento del Sur que se hizo sentir en todo Mendoza se cobró la vida de una mujer. La víctima del accidente en Maipú, donde murió aplastada por un árbol, se encontraba dentro de su vehículo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal del accidente fue identificada como Cristina Alejandra Funes, una mujer de 37 años. La mujer vivía en el barrio Don Octavio, ubicado en Luzuriaga, a poco kilómetros del lugar donde perdió la vida por el accidente.

hombre-fallecido-arbol-caido-maipu

Accidente fatal en Maipú

El trágico accidente ocurrió en calle Rawson, entre Alta Italia y Villanueva. Por allí circulaba un auto Fiat Uno cerca de las 18.30

Debido al fuerte viento Sur que azotó la provincia, el tronco de un gran árbol cayó sobre el vehículo y aplastó a la única ocupante.

Al llegar personal de ambulancias al lugar del accidente no pudo hacer más que constatar el deceso de Cristina Funes.

Temas relacionados:

Te puede interesar