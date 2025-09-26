Tras el accidente fatal de las hermanas en Las Heras, los alumnos cruzan a diario en una curva sin visibilidad

Allí se pudo ver cómo los colectivos que circulan hacia el este y al oeste tienen la parada en la banquina justo en una curva que está casi enfrente a la entrada de la escuela.

Pero también se advirtió el gran peligro que viven todos los chicos a diario, ya que pasan por delante de los micros y no tienen las posibilidad de ver los vehículos que circulan por allí, como tampoco los conductores pueden ver a las personas.

accidente las heras Las nenas de 10 y 12 años murieron el miércoles en un accidente ocurrido en calle Lavalle, de Las Heras, cuando salieron de la escuela Candelaria.

Además, no hay reductores de velocidad en la zona, algo que muchos vecinos reclamaron tras la muerte de las hermanas ocurrida el miércoles pasadas las 18. Tampoco hay señalización y mucho menos personal de tránsito para ayudar a cruzar a las personas en el horario de ingreso a clases.

Tras el accidente fatal pidieron más medidas de seguridad vial

Muchos jóvenes y niños llegan solos al colegio, y quizás sin tener noción del peligro que corren, cruzan la calzada por la que los vehículos circulan a alta velocidad y justo en una curva donde la visión en mucho menor.

Otros son acompañados por sus padres o familiares, pero que corren el mismo peligro que los alumnos.

accidente las heras escuela candelaria 3 Así cruzó una mujer con sus hijos justo en la curva frente a la escuela Candelaria, de Las Heras, de donde eran alumnas las nenas que murieron en el accidente. Foto: Captura de pantalla de El Siete

Una mamá que cruzó la calle Lavalle con todos sus hijos sostuvo a Canal 7 que son muy pocas las veces que hay personal municipal o de Tránsito para señalizar la zona y hacer que los vehículos bajen la velocidad cuando llegan a esa escuela.

Agregó que encima es una hora pico y los vehículos circulan siempre a muy alta velocidad. Además, hay yuyos que están altos que también complican la visión para cruzar la curva.

Las medidas del gobierno tras el accidente

Si bien el lugar donde las nenas fueron atropelladas fue a 1,5 kilómetros de la escuela Candelaria, las autoridades de la provincia revén esas parada de micros que son peligrosas y por las que tantos chicos pasan a diario.

Una está ubicada en la curva frente al colegio para que los colectivos se detuvieran más cerca del establecimiento. Pero tras lo ocurrido y para evitar otro accidente, tomarán medidas para garantizar el cruce tranquilo para alumnos, padres y docentes.

Por otro lado, el chofer del micro del Grupo 600 que atropelló y mató a las hermanitas de 10 y 12 años en la tarde del miércoles en un accidente, recuperó su libertad y por el momento no fue imputado debido a que no tendría responsabilidad para acusarlo por un mal accionar al volante.