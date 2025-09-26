Cómo es la cárcel donde están los detenidos por el crimen de Florencio Varela

La cárcel en la que se encuentran los cuatro detenidos por el crimen de Florencio Varela tiene una capacidad para 576 personas, que se dividen en 12 pabellones que pueden alojar hasta 48 personas cada uno.

Escapar de esta cárcel es todo un desafío por su triple alambrado perimetral y los once puestos de vigilancia que posee. Sin embargo, así como tiene cuestiones de seguridad que permiten un mayor control, también tiene beneficios para los presos. Además, hay dos conserjerías, tres porterías de control de acceso.

Dentro de la cárcel, los detenidos tienen dos edificios escuela-taller. Allí, los presos pueden realizar todo tipo de actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples. También un anexo de población femenina.

En ese lugar se encuentran alojados: Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años); María Celeste González Guerrero (28); Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Los detenidos por el crimen de Florencio Varela.

crimen de florencio varela

Cómo fue el crimen de Florencio Varela

Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron secuestradas por un supuesto ajuste de cuentas llevado adelante por un narco peruano, que las acusaba de haberle robado drogas.

A través de una transmisión de TikTok, exclusiva para 45 personas, las tres jóvenes de 20, 20 y 15 años fueron torturadas. Pero la peor parte se la llevó Lara Gutiérrez. Finalmente, las tres fueron asesinadas.