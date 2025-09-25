Aseguran que "Pequeño J" habría ideado los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Asesinadas chicas camioneta La camioneta Chevrolet blanca que fue utilizada en el traslado de las chicas fue quemada por los sicarios en un descampado. Foto gentileza perfil.com

Aunque por el momento no se sabe a ciencia cierta “qué fue lo que pasó” entre las chicas y el líder narco, se supone que fue una situación que “despertó la ira de esta persona”, quien “decidió disciplinar por un vivo en redes mostrando el asesinato”.

Con respecto a cómo actuó la banda narco y qué maniobras realizó para atraer la atención de las víctimas, Alonso indicó que “la forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quede impune”.

Sobre la camioneta Chevrolet blanca que utilizaron los asesinos para el traslado de las jovencitas, señaló que la buscaron por todos lados a través de las cámaras de seguridad, y se hizo un seguimiento hasta que observaron que “entró a Florencio Varela y nunca salió”.

“Cuando nos damos cuenta de que la camioneta era adúltera, supimos que había premeditación”, añadió el funcionario, quien destacó que no se conoce la identidad completa del líder narco peruano.

“La ruta de los teléfonos fue desde La Matanza, General Paz, Lomas de Zamora, Florencio Varela, plantada y de ahí a Barracas”, indicó Alonso sobre los celulares activados de las víctimas.

Hasta el momento la causa tiene a cuatro personas detenidas. Se trata de Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, todos argentons. Además, hay un hombre de nacionalidad peruana identificado como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años.

El ministro Alonso consideró además que el plan para eliminar a Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez comenzó horas antes de buscar a las chicas en la rotonda de La Tablada cuando los acusados “llegaron el viernes temprano a la casa y cavaron el pozo”.

“Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió el líder de la banda narco en varias ocasiones mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen de Brenda, Lara y Morena.

Justamente este mismo jueves se realizó un allanamiento en el búnker de “Pequeño J”, en el barrio porteño de Barracas. En ese domicilio, el líder narco dejó varias trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel cuyo contenido no fue revelado.

El objetivo “era que pasen como desaparecidas y que se acuse a una red de trata o un novio violento”, señaló Alonso, quien agregó: “Cuando le damos trascendencia pública, les estamos quitando poder a la banda”.

Asesinadas chicas detenidos Los cuatro detenidos por los asesinatos de Brenda, Morena y Lara: dos mujeres y un hombre argentinos, y un joven peruano. Foto gentileza tn.com.ar

Consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió que “estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.

En el diálogo con Graña, el funcionario bonaerense dio pormenores de los allanamientos realizados en la noche del miércoles en Villa Zavaleta: “No podíamos decir mucho, teníamos expectativas”.

Alonso aportó que por orden de la Justicia provincial, “allanamos dos objetivos, donde encontramos dinero y viandas en buen estado. Zavaleta es una base logística y la hipótesis es que Florencio Varela también lo era”.

Por otra parte, Gastón Duplaá, fiscal de La Matanza que tiene a su cargo la investigación, maneja la hipótesis de que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes, sino un sicario que le habría robado droga y habría visto la transmisión en vivo del crimen de las chicas.