asesinato las heras Así fue hallado Sergio Nacenta, asesinado dentro de su camioneta en la intersección de las calles Paso Hondo y Recuero, de El Borbollón, Las Heras.

Quién era el sanjuanino asesinado en Las Heras

Nacenta, oriundo de San Juan, vivía en la localidad de Pocito. Por lo que se puede ver en redes, se dedicaba a la venta de semillas y a la producción agrícola. Además, tenía campos en la provincia de San Luis.

No se tienen datos precisos acerca de qué hacía Nacenta en Mendoza, pero las pesquisas dan cuenta de que podría haber estado en esta zona de Las Heras, porque tenía que encontrarse con una persona conocida, que lo habría citado en el lugar.

Lo extraño es que dentro de la camioneta estaban los papeles, por lo que fue fácilmente identificado, y no había signos de robo. De hecho, la camioneta estaba intacta aunque con los golpes propios de haber caído a la cuneta.

Paso Hondo y Recuero hombre muerto Esta es la esquina de Paso Hondo y Recuero, en las Heras, donde encontraron muerto al empresario de San Juan, Sergio Nacenta. Google maps

Quién investiga la muerte del sanjuanino

La Fiscal Andrea Lazo se hizo cargo de la investigación y ya hay un hombre detenido por este asesinato. Al parecer, el detenido responde al sobrenombre de "Mati Mat", según publicó el portal de noticias San Juan 13.

Hasta el momento no ha trascendido si el móvil del crimen fue con intención de robo, porque, como se explicó anteriormente, dentro de la camioneta estaban las pertenencias de Nacenta.