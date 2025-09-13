Inicio Policiales Asesinatos en Mendoza
Investigación

Un hombre fue asesinado a balazos en Las Heras

El homicidio ocurrió en Independencia y O'Higgins, de Las Heras. El hombre iba caminando cuando fue baleado

Por UNO
En la calle Independencia de Las Heras ocurrió el asesinato que es investigado.

La Policía de Mendoza investiga un asesinato ocurrido en Las Heras este sábado. La víctima fatal es un hombre del que no se han conocido detalles sobre su identificación.

El individuo caminaba por calle Independencia de Las Heras, a la altura de Bernardo O'Higgins cuando fue baleado y como consecuencia perdió la vida.

Fue cerca de las 6.15. El sujeto se dirigía de sur a norte y, por causas que se investigan, le dispararon.

Cuando llegó la Policía la víctima estaba en el piso y presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

De inmediato llegó una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) pero ya el hombre estaba sin vida.

calle america godoy cruz
En América al 2600 de Godoy Cruz fue asaltada una fiambrería.

Asalto en Godoy Cruz

En la noche del viernes fue asaltada una fiambrería en Godoy Cruz.

Allí, dos mujeres de 27 y 28 años fueron sorprendidas por dos maleantes que les sustrajeron $300.000 de la recaudación.

Fue en calle América al 2600, pasadas las 21. Los malvivientes lograron fugarse y son buscados por la Policía.

