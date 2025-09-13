Un hombre fue asesinado a balazos en Las Heras

Cuando llegó la Policía la víctima estaba en el piso y presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la costilla izquierda, con orificio de entrada y salida.

De inmediato llegó una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) pero ya el hombre estaba sin vida.

calle america godoy cruz En América al 2600 de Godoy Cruz fue asaltada una fiambrería. Foto: Google Maps

Asalto en Godoy Cruz

En la noche del viernes fue asaltada una fiambrería en Godoy Cruz.

Allí, dos mujeres de 27 y 28 años fueron sorprendidas por dos maleantes que les sustrajeron $300.000 de la recaudación.

Fue en calle América al 2600, pasadas las 21. Los malvivientes lograron fugarse y son buscados por la Policía.