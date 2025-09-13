Accidente fatal: joven motociclista murió tras ser atropellado por un micro en Maipú

El joven conducía una moto Bajaj de 200 centímetros cúbicos con dirección de norte a sur por calle Jerónimo Ruíz, y al llegar a la intersección con Bruno Morón fue colisionado por un colectivo del Grupo 800, que se desplazaba por Morón con dirección de oeste a este.

El conductor del rodado menor quedó tendido en el suelo con signos vitales leves.

Al lugar llegaron personal de Tránsito Municipal, policial y médicos del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) quienes asistieron al muchacho de la moto y constataron el deceso en el lugar.

Practicado el test de alcoholemia al conductor del colectivo, un hombre de 38 años, el resultado fue negativo.

Móviles policiales,(4).jpeg Los accidentes fueron en Maipú y en Guaymallén. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

En Guaymallén, otro accidente de moto

Un motociclista sufrió una grave herida al protagonizar un accidente en Guaymallén. Se trata de una persona de 38 años.

El siniestro fue en Ruta Provincial 50 y Rodríguez Peña, de Guaymallén a las 6.45.

El hecho ocurrió cuando el conductor de una moto Betamotor 150cc se desplazaba por ruta 50 con dirección de oeste a este.

Por razones que se investigan y tratan de establecer fue colisionado por un automóvil Volkswagen Nivus, que se desplazaba por ruta 50 con dirección de este a oeste y al llegar a la intersección dobló hacia la izquierda

Allí impactó a la moto, cuyo conductor sufrió la amputación de una de sus piernas. Médicos del SEC lo trasladaron al Hospital Central con politraumatismos varios por accidente vial y amputación de pierna derecha.

Se le practicó el dosaje de alcohol al chofer del auto, de 78 años, con resultado negativo.