Un conductor borracho chocó a dos mujeres motociclistas y una de ellas terminó gravemente herida

Una mujer sufrió graves heridas luego de un accidente con un conductor borracho que la embistió cuando la víctima circulaba en una moto junto a otra mujer. Ocurrió en Guaymallén, donde el test de alcoholemia del hombre dio casi dos veces más que lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.
