Un conductor borracho chocó a dos mujeres motociclistas y una de ellas terminó gravemente herida

Pero quien se llevó la peor parte fue la conductora, a quien se le salió el casco, golpeó su cabeza contra el asfalto y durante varios minutos estuvo inconsciente.

El accidente fue causado por un conductor borracho

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar en pocos minutos. Regularon el tránsito, mientras los médicos asistieron a la mujer que terminó más herida, a quien trasladaron al Hospital Central.

La mujer que iba en la moto con ella tuvo heridas leves como consecuencia del accidente, pero no necesitó asistencia en un hospital.

policía de Mendoza movil policial.jpg La Policía confirmó que el conductor borracho tenía 1,46 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

Mientras, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén le hicieron un test de alcoholemia al conductor del Cronos y confirmaron que estaba alcoholizado con 1,46 gramos de alcohol en sangre.

Le secuestraron el auto, le retuvieron la licencia de conducir y se llevaron al conductor borracho a la Comisaría 45.