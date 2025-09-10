Inicio Policiales Conductor borracho
Alcoholemia positiva

Un conductor borracho chocó a dos mujeres motociclistas y una de ellas terminó gravemente herida

El accidente ocurrió en Guaymallén, por donde circulaba un conductor borracho que chocó a las dos mujeres en moto. Una de ellas fue llevada al Hospital Central

Una mujer sufrió graves heridas luego de un accidente con un conductor borracho que la embistió cuando la víctima circulaba en una moto junto a otra mujer. Ocurrió en Guaymallén, donde el test de alcoholemia del hombre dio casi dos veces más que lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió alrededor de la 1.15 de este miércoles, cuando dos mujeres circulaban en una moto de 110 cilindradas por calle Lamadrid hacia el este, en Guaymallén.

Por calle Uspallata hacia el norte iba un hombre al mando de un Fiat Cronos, quien al llegar al cruce con Lamadrid embistió a las motociclistas, quienes cayeron al suelo.

Pero quien se llevó la peor parte fue la conductora, a quien se le salió el casco, golpeó su cabeza contra el asfalto y durante varios minutos estuvo inconsciente.

El accidente fue causado por un conductor borracho

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar en pocos minutos. Regularon el tránsito, mientras los médicos asistieron a la mujer que terminó más herida, a quien trasladaron al Hospital Central.

La mujer que iba en la moto con ella tuvo heridas leves como consecuencia del accidente, pero no necesitó asistencia en un hospital.

Mientras, la Policía y personal de Tránsito de Guaymallén le hicieron un test de alcoholemia al conductor del Cronos y confirmaron que estaba alcoholizado con 1,46 gramos de alcohol en sangre.

Le secuestraron el auto, le retuvieron la licencia de conducir y se llevaron al conductor borracho a la Comisaría 45.

