Tragedia

Descartaron la participación de otro auto e imputaron al motociclista por el accidente en que murió una niña

Ariel Gustavo Suárez (28) fue acusado formalmente por la muerte que se produjo cuando chocó una pared de ladrillos que cayó sobre la pequeña de 3 años que jugaba en su casa

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
La niña que murió en el accidente en Guaymallén.

El accidente ocurrido en Guaymallén el lunes pasado tiene características bastantes particulares. No sólo por el trágico hecho de que murió una niña de tan sólo 3 años, sino porque el vehículo no la embistió directamente a ella sino que a una pared que la terminó aplastando. Pese a la ausencia de este impacto directo, los investigadores ya definieron la imputación del conductor.

Ariel Gustavo Suárez (28) se encuentra privado de su libertad desde el mismo momento del accidente. Luego de analizar las pruebas que existen hasta este momento en la causa, el fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo imputó por homicidio culposo. Si bien todavía continúa detenido, es probable que recupere su libertad ya que se trata de un delito excarcelable que prevé de 1 a 5 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación para conducir.

Sobre todo teniendo en cuenta que no tiene condenas anteriores. Fuentes judiciales detallaron que Ariel Suárez tiene una causa de violencia de género por lesiones leves contra su pareja que habría ocurrido en los primeros minutos de este año, pero ese expediente todavía no tiene sentencia.

El conductor fue escrachado por familiares de la víctima fatal del accidente.

La Fiscalía descartó dos teorías importantes sobre el accidente que se cobró la vida de Melody Agüero Vallejos (3). Por un lado, la versión de que un auto había emboscado la moto que manejaba Ariel Suárez. Se determinó que no hubo participación de un segundo vehículo en el incidente vial.

Por otro lado, desde la familia de la niña Melody escracharon a Ariel Suárez en las redes sociales y detallaron que estaba alcoholizado y se dirigía a comprar droga al momento del accidente. Lo cierto es que el dosaje que se realizó ese mismo lunes arrojó un resultado de 0 gramos de alcohol en sangre.

El accidente en Guaymallén

El lunes por la siesta, minutos después de las 15, una moto que era manejada por un joven acompañado por una chica circulaba por calle Virgen de las NIeves, en dirección al este. Al llegar a la esquina con Colón, dentro del barrio Lihué, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra la pared de una casa.

La pared cayó hacia el interior de la propiedad, donde 3 niñas se encontraban jugando en el patio. Melody Agüero, de sólo 3 años, fue aplastada por los ladrillos y sufrió graves heridas. La víctima del accidente fue trasladada al hospital Notti, donde no pudieron salvarle la vida.

