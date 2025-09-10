Descartaron la participación de otro auto e imputaron al motociclista por el accidente en que murió una niña

ariel suarez accidente guaymallen 2 El conductor fue escrachado por familiares de la víctima fatal del accidente.

La Fiscalía descartó dos teorías importantes sobre el accidente que se cobró la vida de Melody Agüero Vallejos (3). Por un lado, la versión de que un auto había emboscado la moto que manejaba Ariel Suárez. Se determinó que no hubo participación de un segundo vehículo en el incidente vial.

Por otro lado, desde la familia de la niña Melody escracharon a Ariel Suárez en las redes sociales y detallaron que estaba alcoholizado y se dirigía a comprar droga al momento del accidente. Lo cierto es que el dosaje que se realizó ese mismo lunes arrojó un resultado de 0 gramos de alcohol en sangre.

El accidente en Guaymallén

El lunes por la siesta, minutos después de las 15, una moto que era manejada por un joven acompañado por una chica circulaba por calle Virgen de las NIeves, en dirección al este. Al llegar a la esquina con Colón, dentro del barrio Lihué, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra la pared de una casa.

La pared cayó hacia el interior de la propiedad, donde 3 niñas se encontraban jugando en el patio. Melody Agüero, de sólo 3 años, fue aplastada por los ladrillos y sufrió graves heridas. La víctima del accidente fue trasladada al hospital Notti, donde no pudieron salvarle la vida.