Inseguridad vial

Murió un motociclista al ser atropellado por un Taunus que se quedó sin frenos

El accidente de tránsito ocurrió en Maipú, sobre la Ruta Provincial 60. El motociclista falleció en el lugar

Por UNO
Así quedó el Taunus tras impactar a la moto cuyo conductor murió.

Foto: Ministerio de Seguridad

Un accidente de tránsito terminó con la vida de un motociclista este martes en Maipú. Aproximadamente a las 18.30 un hombre de 43 años conducía una motocicleta Bajaj Rouser cuando fue chocado por el conductor de un Ford Taunus, que se habría quedado sin frenos.

El infortunado motociclista falleció en el acto, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Otra imagen del auto que caus&oacute; el accidente fatal con una moto.

Otra imagen del auto que causó el accidente fatal con una moto.

Accidente fatal en la Ruta 60

El motociclista transitaba por la Ruta 60, debajo del puente de la denominada Variante Palmira, en las inmediaciones del río Mendoza, cerca del límite entre Maipú y San Martín.

La colisión se produjo cuando la moto Bajaj de 200 centímetros cúbicos circulaba de este a oeste por la mencionada ruta. Entonces el rodado menor fue impactado por un Taunus que se dirigía de sur a norte por la ruta nueva, inaugurada hace pocos días.

De acuerdo con las primeras pericias, el automóvil habría sufrido una falla en los frenos, por lo que, tras chocar contra un tacho de arena, continuó su marcha e impactó contra el costado izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que el conductor cayera al asfalto y sufriera gravísimas lesiones.

Al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y el equipo profesional sólo pudo constatar el deceso del motociclista. En el lugar trabajaron efectivos de la Subjefatura Vial Gran Mendoza, la Policía Científica y personal de la atención sanitaria bajo directivas de la fiscalía.

El hecho fue calificado como homicidio culposo.

