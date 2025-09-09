Murió un motociclista al ser atropellado por un Taunus que se quedó sin frenos

La colisión se produjo cuando la moto Bajaj de 200 centímetros cúbicos circulaba de este a oeste por la mencionada ruta. Entonces el rodado menor fue impactado por un Taunus que se dirigía de sur a norte por la ruta nueva, inaugurada hace pocos días.

De acuerdo con las primeras pericias, el automóvil habría sufrido una falla en los frenos, por lo que, tras chocar contra un tacho de arena, continuó su marcha e impactó contra el costado izquierdo de la motocicleta, lo que provocó que el conductor cayera al asfalto y sufriera gravísimas lesiones.

Al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y el equipo profesional sólo pudo constatar el deceso del motociclista. En el lugar trabajaron efectivos de la Subjefatura Vial Gran Mendoza, la Policía Científica y personal de la atención sanitaria bajo directivas de la fiscalía.

El hecho fue calificado como homicidio culposo.