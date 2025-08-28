Habilitan este jueves una pequeña parte de la Variante Palmira aunque la espera no termina

Variante-Palmira-3 (1).jpg La construcción de la Variante Palmira funcionará como alternativa a la actual ruta 7, descomprimiendo el tránsito internacional a Chile. Archivo

La larga espera por la Variante Palmira

La Variante Palmira es una autovía de 36 kilómetros que conecta a ese distrito de San Martín con Agrelo (Luján de Cuyo) y con el corredor bioceánico que da al Océano Pacífico.

Variante Palmira mapa.jpg Este es el concepto general de la Variante Palmira, que facilitará el tránsito entre Mendoza y Chile.

Se trata de una opción que permitirá sacar a los vehículos pesados de algunas áreas críticas de la ciudad, lo que -se espera- derivará en una mayor fluidez y menor contaminación.

En Mendoza se espera esa obra nacional desde que Mauricio Macri la aprobó en 2018. Muchas veces se dieron presuntas fechas de inauguración que se fueron postergando una y otra vez.

Hoy la obra civil está prácticamente lista, aunque algunas demoras -primero expropiaciones que se complicaron, luego medidas de seguridad necesarias para habilitar algunos puentes- han hecho que el proyecto empiece a adquirir la consistencia de un sueño postergado.