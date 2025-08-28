Inicio Sociedad Variante Palmira
Habilitan este jueves una pequeña parte de la Variante Palmira aunque la espera no termina

La Variante Palmira está más cerca de quedar lista. Se planificó la apertura de dos rulos viales a partir de las 10 de la mañana

La Variante Palmira ha tenido más vueltas que los dos rulos que se inauguran este jueves.

Se confirmó para este jueves a las 10 de la mañana la habilitación parcial de dos rulos de la esperada Variante Palmira, pensada para que los camiones que van a Chile eviten zonas urbanas de Gran Mendoza y de esta forma se descongestione el tránsito en la ciudad.

Vialidad Nacional informó que los rulos que marcan el ingreso a la Variante Palmira serán inaugurados este 28 de agosto. El primero de ellos es el rulo noreste de ingreso a la Ruta 7 desde el sur transitando por RN 40, para tomar hacia Chile. El segundo está al sureste para los usuarios que ingresan por la Ruta 7 llegando desde Chile.

Debido a estos cambios, se anticipa que habrá cortes provisorios para tareas relativas a la ejecución del proyecto.

Variante-Palmira-3 (1).jpg
La construcción de la Variante Palmira funcionará como alternativa a la actual ruta 7, descomprimiendo el tránsito internacional a Chile.

La larga espera por la Variante Palmira

La Variante Palmira es una autovía de 36 kilómetros que conecta a ese distrito de San Martín con Agrelo (Luján de Cuyo) y con el corredor bioceánico que da al Océano Pacífico.

Variante Palmira mapa.jpg
Este es el concepto general de la Variante Palmira, que facilitará el tránsito entre Mendoza y Chile.

Se trata de una opción que permitirá sacar a los vehículos pesados de algunas áreas críticas de la ciudad, lo que -se espera- derivará en una mayor fluidez y menor contaminación.

En Mendoza se espera esa obra nacional desde que Mauricio Macri la aprobó en 2018. Muchas veces se dieron presuntas fechas de inauguración que se fueron postergando una y otra vez.

Hoy la obra civil está prácticamente lista, aunque algunas demoras -primero expropiaciones que se complicaron, luego medidas de seguridad necesarias para habilitar algunos puentes- han hecho que el proyecto empiece a adquirir la consistencia de un sueño postergado.

