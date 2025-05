Variante Palmira: la demora que frenó la obra del empalme con la Ruta 7 en Luján

variante palmira 1.jpg La obra civil de la Variante Palmira está casi lista para inaugurarse a fin de mes, pero faltan las barandas de los puentes, lo que podría retrasar la inauguración a septiembre u octubre.

El rol de Vialidad Nacional en el avance de la obra en la Ruta 7

La demora en la compra de las barandas se dio porque Vialidad Nacional mantuvo una larga discusión con los proveedores de esas estructuras, que exigían la actualización de los valores desde que se frenó la obra a la actualidad.

Esa disputa por los precios se prolongó más de un año y si bien se destrabó hace poco tiempo, esas barandas no llegarían en breve para poder colocarse, lo que retrasaría la inauguración de la Variante Palmira.

"La obra civil está casi terminada y lo que resta se podría concluir en estos días, de hecho hay ciclistas y motociclistas que la recorren a diario. Pero es claro que Vialidad Nacional no puede inaugurar una obra sin las medidas de seguridad que exige", apuntan desde Casa de Gobierno.

A la falta de barandas también se sumaría la obra de iluminación que también viene retrasada y no estaría lista para fin de mes, por lo que se especula que no se haga una inauguración a fin de mes, porque la obra que lleva adelante la firma Cartellone no estará completa.

Qué pasó con los dos puentes caídos de la Ruta 40

La otra obra nacional que conservó la Dirección de Vialidad Nacional es la de levantar los caídos puentes de la Ruta 40, que colapsaron en el 2020 y 2021.

Obra en los puentes de la Ruta 40 (1).jpg La obra de los puentes caídos de la Ruta 40, que colapsaron entre el 2020 y el 2021, se retomó en diciembre pasado cuando sólo tenían un avance del 20% de la obra. Foto: Matías Pascualetti

Esa retrasada obra que padecen todos los que transita por la Ruta 40 entre Luján de Cuyo y el Valle de Uco, se reinició en diciembre del 2024 y quedó en manos de la empresa Vialmani. Hasta ese momento el avance era apenas del 20%.

Para destrabarla la Nación firmó un convenio con la Mendoza y en Casa Rosada se comprometieron con terminarla. Sin embargo tiempo atrás desde la empresa se quejaron de que se habían retrasado los pagos.

Al parecer eso se reanudó esta semana, después de que el gobernador Alfredo Cornejo se reuniera con autoridades de Vialidad Nacional, en lo que fue la firma del acuerdo por el que la Nación le cedió al gobierno provincial la potestad de intervenir en los arreglos de las rutas 7, 40 y 143.