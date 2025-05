Sin embargo, al llegar a la hermosa ciudad, se encuentra que el pueblo está conmocionado ante la desaparición de una adolescente en la fría noche de Lucía y no puede evitar comenzar a investigar.

El agente de policía local Daniel Lindskog no está contento con su intromisión, pero con poco personal en la comisaría y un contexto familiar delicado, acepta su ayuda con mucha reticencia.

¿Podrán confiar el uno en el otro para resolver el misterio? ¿O la falta de confianza entre ambos terminará por entorpecer el caso?

La producción sueca promete conquistar a los espectadores con una historia llena de drama y suspenso basada en los libros Hidden in Snow y Hidden in the Shadows de la autora Viveca Sten.

Netflix: de qué se trata la serie Los crímenes de Are

Una policía de Estocolmo, bajo investigación interna, decide refugiarse en una estación de esquí para despejar su mente. Sin embargo, su descanso se ve interrumpido cuando una joven desaparece misteriosamente, obligándola a retomar su labor.

crimenes1.jpg Netflix acaba de estrenar la exitosa serie sueca de tan solo 5 capítulos

Mientras intenta resolver el caso en un entorno helado y aislado, deberá enfrentarse no solo a los secretos del lugar, sino también a sus propios conflictos internos.

Netflix: protagonistas de Los crímenes de Are

Carla Sehn

Kardo Razzazi

Charlie Gustafsson

Francisco Sobrado

Pia Johansson

Maxida Märak

Cora Watson

Trailer de Los crímenes de Are

Embed - Los Crímenes de Åre (2025) | Trailer doblado en español

Dónde ver la serie Los crímenes de Are, según la zona geográfica