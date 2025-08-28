El gobierno echó a una decena de empleados públicos por conductas inapropiadas y reiteradas inasistencias. 

Mujer policía en Mendoza Tres agentes del Ministerio de Seguridad y Justicia fueron cesanteados por diversas faltas. Imagen ilustrativa.

Los empleados públicos que el Gobierno echó por inasistencias y mala conducta

Precisamente, las cesantías alcanzan a personal del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí fueron sancionados Roberto Daniel Cantos Ojeda, suboficial penitenciario; Ángeles Valentina Melzi Battayola, ex oficial subayudante policial; y José Luis Carmona Camps, ex oficial subayudante policial.

Además, En la Dirección General de Escuelas, la medida se aplicó a Noelia Yanina Nadalini, personal administrativo; Margarita Elizabeth Zatonyl, celadora titular; y Juana Rosalía Vílchez, celadora de la Escuela N.º 1-255 de San Rafael.

En tanto, en la Dirección General de Protección se dispuso la cesantía de Diego Arnaldo Mompart, Irina Abigail Ariadna Sosa, Gabriel Ismael Díaz y José Javier Rubiolo Bros.

Los decretos que se exhiben en el Boletín Oficial son el 1.196, 1.534 y 1.537, y las resoluciones las 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621.