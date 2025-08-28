El gobierno echó a una decena de empleados públicos por conductas inapropiadas y reiteradas inasistencias. 

El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves la cesantía de diez empleados públicos por reiteradas inasistencias a sus lugares de trabajo y, además, por “conductas no compatibles con la función pública”.
Se trata de empleados de distintas áreas de la administración pública y la decisión del Ejecutivo se cristalizó a través de decretos y resoluciones tras el análisis de los sumarios administrativos que verificaron inasistencias reiteradas, incumplimientos disciplinarios e irregularidades varias.
Puntualmente, los motivos por los que se sancionó a esta decena de personas son: inasistencias injustificadas al puesto de trabajo, con casos de prolongada ausencia sin respaldo formal; incumplimientos disciplinarios graves en el ámbito policial y penitenciario; y faltas administrativas que derivaron en abandono de funciones.
Precisamente, las cesantías alcanzan a personal del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí fueron sancionados Roberto Daniel Cantos Ojeda, suboficial penitenciario; Ángeles Valentina Melzi Battayola, ex oficial subayudante policial; y José Luis Carmona Camps, ex oficial subayudante policial.
Además, En la Dirección General de Escuelas, la medida se aplicó a Noelia Yanina Nadalini, personal administrativo; Margarita Elizabeth Zatonyl, celadora titular; y Juana Rosalía Vílchez, celadora de la Escuela N.º 1-255 de San Rafael.
En tanto, en la Dirección General de Protección se dispuso la cesantía de Diego Arnaldo Mompart, Irina Abigail Ariadna Sosa, Gabriel Ismael Díaz y José Javier Rubiolo Bros.
Los decretos que se exhiben en el Boletín Oficial son el 1.196, 1.534 y 1.537, y las resoluciones las 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621.