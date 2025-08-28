Carabineros aseguró que no hay denuncias de agresiones a argentinos por la rivalidad del fútbol

paso a chile (2) Carabineros sostuvo que todo es normal en los pasos fronterizos y que no hay evidencias ni denuncias de agresiones a argentinos.

El flujo de turistas es el habitual y se fortaleció la seguridad

Carabineros dio su versión sobre los presuntos hechos de violencia contra los turistas argentinos, vinculados a la rivalidad deportiva y manifestaron: "Esa noticia la hicieron correr del medio televisivo de argentina donde entrevistan a un transportista que dice que andan audios circulando que afirman que en Chile cobrarán los barristas por las agresiones a los hinchas de la U. No hay evidencia de nada".

Y resaltaron que sí hay hechos de inseguridad contra la propiedad: "Hay robos a vehículos argentinos porque dejan llenos de productos su interior, mientras ingresan a locales comerciales o malls y hay denuncias que les rompen el vidrio y les sustraen cosas, pero es delito habitual en sectores específicos", indicaron.

Esta misma postura la dieron fuentes diplomáticas que confirmaron el despliegue de mayores medidas de seguridad, ante la sospecha de algún intento de revancha contra los argentinos.

u de chile hinchas incidentes independiente En el partido de la U de Chile e Independiente se vivió un caos. El partido fue suspendido por no garantizarse las condiciones de seguridad.

El duelo de la U de Chile contra Independiente que terminó en escándalo

Este miércoles promedió una semana de los incidentes en Buenos Aires por el partido de Universidad de Chile con Independiente de Avellaneda.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile se suspendió luego de que se registraran incidentes en las tribunas, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas.

Poco después, miembros de la barrabrava del conjunto argentino se acercaron al sector donde estaban sus pares chilenos y comenzó una fuerte batalla con varias personas heridas de gravedad. Un simpatizante de U. de Chile cayó al vacío y tuvo que ser hospitalizado.