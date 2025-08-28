La combinación aprovecha la capacidad exfoliante y purificadora del bicarbonato de sodio, que elimina células muertas y suciedad, con el aceite de oliva, que hidrata, nutre, aporta antioxidantes y puede aclarar la piel.

La mezcla ayuda a limpiar la piel y puede combatir problemas como el acné, además de tener propiedades antibacterianas. Además, según diversas fuentes, la piel puede aclararse debido a las propiedades del bicarbonato.

Más allá de la belleza, esta mezcla puede ser utilizada con el objetivo de limpiar aquellos objetos metálicos que necesiten una limpieza. Todo lo que tienes que hacer es aplicar la pasta y esperar unos diez minutos, para luego mezclar con un paño húmedo.

Cómo hacer un exfoliante natural con aceite de oliva y bicarbonato de sodio

Para crear un exfoliante natural de aceite de oliva y bicarbonato de sodio, mezcla aproximadamente dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea.

Luego de esto, aplica la mezcla sobre la piel limpia con movimientos circulares suaves, enfocándote en las áreas propensas al acné o ásperas. Deja actuar unos minutos, y luego enjuaga con abundante agua tibia, finalizando con una crema hidratante.