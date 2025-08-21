El aceite de oliva puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo de tu mascota, lo que puede ser beneficioso para perros con problemas articulares o inflamación crónica.

Por otro lado, puede ayudar a lubricar el tracto digestivo y facilitar el proceso de digestión de tu mascota, presentándose como una alternativa casera para los perros con estreñimiento.

muda, mascota El aceite de oliva puede reducir la pérdida de pelo en tu mascota durante la muda

Antes de agregar aceite de oliva a la dieta de tu perro, especialmente si tiene alguna condición médica, es recomendable consultar con tu veterinario. Es importante tratar de no exceder la dosis, ya que la consecuencia puede ser la diarrea o el malestar estomacal.

La cantidad de aceite de oliva que debes utilizar

Si tomaste la decisión de agregarle aceite de oliva al alimento de tu mascota, y previamente consultaste con un veterinario, es importante que aciertes con la medida a volcar.

Una cucharadita es suficiente para mascotas pequeñas, y puedes aumentar gradualmente la cantidad según el tamaño de tu animal y la tolerancia de su sistema digestivo.

Por último, y más allá de sus beneficios, es válido aclarar que el aceite de oliva es un suplemento que no debe de reemplazar a la comida regular de tu mascota.