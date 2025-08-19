Por qué algunos veterinarios ponen botones en las orejas de los perros

La medicina veterinaria tiene como objetivo brindarle bienestar a nuestras mascotas, y en muchas ocasiones los métodos que se emplean pueden ser controversiales o ser confundidos con maltrato animal.
La medicina veterinaria tiene como objetivo brindarle bienestar a nuestras mascotas, y en muchas ocasiones los métodos que se emplean pueden ser controversiales o ser confundidos con maltrato animal.
En esta oportunidad te enseñaremos un método que puede causar impresión, pero aunque no lo creas tiene como objetivo cuidar la salud de los perros.
Los botones son utilizados en medicina veterinaria como un método de ayuda para cerrar heridas grandes o en lugares de mucho movimiento para evitar la ruptura de las suturas.
Por lo general, los botones se usan para calmar una condición llamada Otohematoma, la cual surge cuando el tejido de la oreja se rompe ya sea por alguna infección como otitis, movimientos bruscos y repentinos, rascado constante de las orejas, etc.
El médico veterinario zootecnista Alejandro Ancheyta Nava asegura que el tejido de la oreja se rompa, por lo cual la sangre hace que la oreja se hinche. Por lo tanto, el uso de los botones ayuda a que esta sangre no se acumule de nuevo, ayude a drenar correctamente la sangre y sobre todo a unir y cerrar de nuevo el tejido de la oreja.
Ancheyta Nava aclara que las razas de perros que sufren otohematoma suelen ser aquellas que tienen las de orejas grandes, sin embargo, también se presenta con menor frecuencia en otros canes.
Debes saber que no siempre se recurre a los botones para curar esta patología (solo en los casos extremos). A veces un simple tajo o incisión en la oreja puede ayudar a curar a tu mascota.
Para detectar si tu mascota sufre esta patología, puedes revisar sus orejas periódicamente. Solo tienes que tocarlas suavemente, sin moverlas, y si notas algún bulto extraño debes acudir con un especialista.