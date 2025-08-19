Por qué algunos veterinarios ponen botones en las orejas de los perros

Botones Los botones sirven para curar el Otohematoma.

Por lo general, los botones se usan para calmar una condición llamada Otohematoma, la cual surge cuando el tejido de la oreja se rompe ya sea por alguna infección como otitis, movimientos bruscos y repentinos, rascado constante de las orejas, etc.

El médico veterinario zootecnista Alejandro Ancheyta Nava asegura que el tejido de la oreja se rompa, por lo cual la sangre hace que la oreja se hinche. Por lo tanto, el uso de los botones ayuda a que esta sangre no se acumule de nuevo, ayude a drenar correctamente la sangre y sobre todo a unir y cerrar de nuevo el tejido de la oreja.

Embed - Otohematoma: Oreja hinchada en #perros | Mascota y Salud

Ancheyta Nava aclara que las razas de perros que sufren otohematoma suelen ser aquellas que tienen las de orejas grandes, sin embargo, también se presenta con menor frecuencia en otros canes.

Debes saber que no siempre se recurre a los botones para curar esta patología (solo en los casos extremos). A veces un simple tajo o incisión en la oreja puede ayudar a curar a tu mascota.

¿Cómo saber si mi perro sufre otohematoma?

Para detectar si tu mascota sufre esta patología, puedes revisar sus orejas periódicamente. Solo tienes que tocarlas suavemente, sin moverlas, y si notas algún bulto extraño debes acudir con un especialista.