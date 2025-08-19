Se entregó el conductor de la camioneta que atropelló y mató a un hombre en un accidente

atropellado accidente Maipú perro 2
El accidente ocurrió en Rodeo del Medio.
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil
El conductor y la camioneta del accidente en Rodeo del Medio
Según comentaron fuentes ligadas a la investigación, se trata de un hombre que tiene aproximadamente 80 años. Este individuo quedó a disposición del fiscal de Tránsito Fernando Giunta y probablemente en las próximas horas será imputado por el accidente. Restará definir la calificación legal y si queda en libertad, arresto domiciliario o pasa a la cárcel.
Los peritos mecánicos todavía no han terminado de precisar las circunstancias en que ocurrió el accidente, aunque trascendió que la camioneta Chevrolet S10 tenía daños en la parte del faro delantero derecho. Por estas horas, la sospecha principal es que el hombre no se habría dado cuenta que atropelló a una persona y por eso se fue del lugar del hecho.
atropellado accidente Maipú perro
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil
El accidente en Maipú
Eliberto Cruz Cardozo se encontraba caminando por la vera de calle Don Bosco, entre Pescara y Roma, cerca de las 7.30 del lunes. En ese momento, fue impactado violentamente por una camioneta que huyó del lugar del accidente.
La víctima, que cumplía 60 años ese mismo día, falleció a los pocos minutos pese a ser asistida por vecinos que salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto. La escena del accidente se volvió aún más lamentable cuando el perro de la víctima fatal se acostó cerca del cadáver hasta que la camioneta del Cuerpo Médico Forense se lo llevó del lugar del hecho.