Tragedia en un edificio: cuatro obreros murieron al caer un montacarga desde el noveno piso

Accidente edificio muerte El edificio en construcción en donde cuatro obreros murieron por la caída del montacarga, aparentemente por sobrepeso Foto gentileza minutouno.com

La obra en construcción se ubica en la calle San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 23 kilómetros de Rosario, y los investigadores tratan de establecer qué provocó la caída de la maquinaria.

El grupo de trabajadores, oriundos de Villa Ocampo, realizaba trabajos de albañilería en la altura del edificio, y al intentar regresar a la planta baja, aparentemente un cable tensor se cortó y el elevador se desplomó.

Las víctimas tuvieron que ser rescatadas por los Bomberos Zapadores de Santa Fe, personal del Sies y efectivos policiales. Allí se confirmó que tres habían muerto en el acto. En tanto, los dos obreros restantes fueron llevados de urgencia a un hospital cercano, pero uno de ellos falleció mientras era asistido en una ambulancia.

El trabajador que logró salvar su vida y resultó con graves herida, se encuentra internado internado en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria.

De acuerdo a la investigación que se realizaba en el lugar de la tragedia, el montacarga pudo haber tenido una sobrecarga y podría haber sido la causa que provocó la trágica caída.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino, de 30 años y Lucas Agustín Palacio, de 25, ambos residentes en Florencia; y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle, ambos de 25 años, que vivían en Hardy.

El obrero herido, Fernando Guerra, se encuentra internado en el hospital Eva Perón en "gravísimo estado". El parte médico entregado por las autoridades, indica que presenta posible lesión cervical, fractura de pelvis y lesiones graves en miembros superiores e inferiores, se encuentra inestable hemodinámicamente y requiere asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

Accidente edificio bomberos Cuatro obreros que trabajaban en un edificio en construcción murieron al caer un montacarga desde el noveno piso Foto gentileza la100.com

En tanto, el fiscal Leandro Lucente, a cargo del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, se presentó en el edificio siniestrado y constató las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos. Al realizar una revisión en el lugar precisó que el montacargas siniestrado estaba destinado únicamente a elevar materiales de construcción y no estaba habilitado para trasladar personas.

Además decidió clausurar los trabajos en el edificio en construcción hasta que culmine la investigación, mientras que tomará testimonio a otros obreros que trabajaban en la obra.