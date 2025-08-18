Un reconocido neurocirujano fue atacado por 5 perros pitbull cuando corría por Potrerillos

"Quiero agradecerle a los dueños de los perros, que en un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud Nº 34, de Potrerillos", sostuvo el médico.

Tras el ataque de perros, el médico agradeció a todos los que lo asistieron

"Quiero agradecer de corazón al equipo del Centro de Salud Nº 34, de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto", destacó en su posteo.

También agradeció a la organización de la carrera, ya que a pesar que él no era uno de los corredores, no dudaron en acercarse para auxiliarlo y contenerlo.

Fabián Cremaschi neurocirujano 3 Fabián Cremaschi, reconocido neurocirujano de Mendoza, fue atacado por perros de raza pitbull en Potrerillos. Foto: Fabián Cremaschi

Agradeció a amigos que en medio del caos llegaron hasta donde él estaba, algunos organizaron su traslado al Hospital Central, donde fue atendido en la guardia de Traumatología, y otros ya estaban allí para recibirlo.

"Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente", expresó.

"Al final, pero más importante, a mi esposa, que no paro de darle sustos. Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!", terminó el neurocirujano que fue atacado por 5 perros pitbull.