Inicio Sociedad Perros
En el perilago

Un reconocido neurocirujano fue atacado por 5 perros pitbull cuando corría por Potrerillos

Fabián Cremaschi contó en sus redes el ataque de 5 perros pitbull que sufrió el domingo cuando salió a correr por una zona turística de Potrerillos

Por UNO
El neurocirujano Fabián Cremaschi se salvó del ataque de 5 perros de raza pitbull cuando entrenaba en Potrerillos. 

El neurocirujano Fabián Cremaschi se salvó del ataque de 5 perros de raza pitbull cuando entrenaba en Potrerillos. 

Foto: Fabián Cremaschi

El reconocido neurocirujano Fabián Cremaschi fue víctima de un ataque de perros de raza pitbull cuando salió a correr por la zona del perilago, en Potrerillos. A pesar de las heridas sufridas, el médico agradeció toda la asistencia que recibió, incluso a los dueños de los animales que lo mordieron.

Cremaschi hizo público lo que le pasó a través de sus redes, donde expresó que luego de un momento difícil "siempre llega el momento de agradecer", junto a una foto de él mientras corría por Potrerillos.

Fabián Cremaschi neurocirujano 2
Esta es la foto que Fabi&aacute;n Cremaschi se sac&oacute; antes de ser atacado por 5 perros de raza pitbull.

Esta es la foto que Fabián Cremaschi se sacó antes de ser atacado por 5 perros de raza pitbull.

"La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbull mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, zona muy turística de Mendoza", detalló el neurocirujano. "Mi esposa y mis amigos estaban corriendo la carrera KUMEN Trail Adventure Series, y gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente", añadió.

"Quiero agradecerle a los dueños de los perros, que en un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud Nº 34, de Potrerillos", sostuvo el médico.

Tras el ataque de perros, el médico agradeció a todos los que lo asistieron

"Quiero agradecer de corazón al equipo del Centro de Salud Nº 34, de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto", destacó en su posteo.

También agradeció a la organización de la carrera, ya que a pesar que él no era uno de los corredores, no dudaron en acercarse para auxiliarlo y contenerlo.

Fabián Cremaschi neurocirujano 3
Fabián Cremaschi, reconocido neurocirujano de Mendoza, fue atacado por perros de raza pitbull en Potrerillos.

Fabián Cremaschi, reconocido neurocirujano de Mendoza, fue atacado por perros de raza pitbull en Potrerillos.

Agradeció a amigos que en medio del caos llegaron hasta donde él estaba, algunos organizaron su traslado al Hospital Central, donde fue atendido en la guardia de Traumatología, y otros ya estaban allí para recibirlo.

"Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente", expresó.

"Al final, pero más importante, a mi esposa, que no paro de darle sustos. Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!", terminó el neurocirujano que fue atacado por 5 perros pitbull.

Temas relacionados:

Te puede interesar