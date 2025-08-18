Inicio Policiales accidente
En Maipú

Dos accidentes en el mismo lugar dejaron a una mujer muerta y un conductor borracho detenido

Una mujer fue atropellada en el Acceso Este, en Maipú. Mientras la Policía trabajaba en ese accidente, un borracho en una camioneta los chocó e intentó escapar

Dos accidentes en un solo lugar: en el primero una mujer murió tras ser atropellada y el segundo fue un conductor borracho que chocó un móvil de la Policía. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una mujer de 51 murió al ser atropellada al cruzar el Acceso Este, en Maipú. Mientras la Policía trabajaba en ese accidente, un conductor borracho chocó un móvil y circuló en contramano para escapar. Fue detenido tras una persecución y confirmaron que estaba borracho.

La víctima fatal fue identificada como Sonia Lorena Grancelli, de 51 años, quien fue atropellada alrededor de las 0.15 de este lunes en Acceso Este a la altura del puente de calle Isidro Maza, de Maipú.

Policía móviles Seguridad
Sonia Lorena Grancelli, de 51 años, fue la víctima fatal del accidente ocurrido en Acceso Este y el puente de calle Isidro Maza, de Maipú. Imagen ilustrativa.

Por allí circulaba un hombre de 44 años al mando de su Chevrolet Onix por hacia el Este, donde repentinamente cruzó la mujer, según declaró a la Policía que llegó al lugar.

Le hicieron el test de alcoholemia el cual dio negativo.

Un accidente en el mismo lugar por un conductor borracho

Mientras los pesquisas trabajaban en el lugar del accidente fatal con señalización para alertar a los conductores, una camioneta VW Amarok a toda velocidad chocó por detrás a uno de los móviles que estaban en el procedimiento.

A pesar del impacto, el conductor retomó en contramano y salió rápidamente para evitar ser detenido. Sin perder tiempo otros móviles salieron detrás de él y lo alcanzaron en calle Pescara y San José, de Maipú.

Test de Alcoholemia.jpeg
El conductor que provocó otro accidente tenía 1,22 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

El hombre se bajó e intentó escapar nuevamente, pero lo atraparon. Allí verificaron que se trataba de un joven de 26 años, a quien le hicieron un test y confirmaron que tenía 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Por el accidente y por no detenerse como le indicaron los policías, quedó detenido por desobediencia.

