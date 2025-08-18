Una mujer de 51 murió al ser atropellada al cruzar el Acceso Este, en Maipú. Mientras la Policía trabajaba en ese accidente, un conductor borracho chocó un móvil y circuló en contramano para escapar. Fue detenido tras una persecución y confirmaron que estaba borracho.
Dos accidentes en el mismo lugar dejaron a una mujer muerta y un conductor borracho detenido
