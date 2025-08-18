Dos accidentes en el mismo lugar dejaron a una mujer muerta y un conductor borracho detenido

Le hicieron el test de alcoholemia el cual dio negativo.

Un accidente en el mismo lugar por un conductor borracho

Mientras los pesquisas trabajaban en el lugar del accidente fatal con señalización para alertar a los conductores, una camioneta VW Amarok a toda velocidad chocó por detrás a uno de los móviles que estaban en el procedimiento.

A pesar del impacto, el conductor retomó en contramano y salió rápidamente para evitar ser detenido. Sin perder tiempo otros móviles salieron detrás de él y lo alcanzaron en calle Pescara y San José, de Maipú.

Test de Alcoholemia.jpeg El conductor que provocó otro accidente tenía 1,22 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

El hombre se bajó e intentó escapar nuevamente, pero lo atraparon. Allí verificaron que se trataba de un joven de 26 años, a quien le hicieron un test y confirmaron que tenía 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Por el accidente y por no detenerse como le indicaron los policías, quedó detenido por desobediencia.