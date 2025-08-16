Murió un joven en Maipú al chocar contra un árbol

La información del Ministerio de Seguridad indica que un automóvil circulaba por calle Don Bosco y su conductor perdió el dominio y colisionó con un árbol.

Personal policial constató que el joven que manejaba se encontraba atrapado dentro del habitáculo, por lo que solicitó la presencia de personal del Servicio Coordinado de Emergencias y de bomberos voluntarios.

Al arribo de la ambulancia, la médica interviniente asistió al conductor, quien finalmente quedó sin signos vitales en el interior de la unidad de emergencia.