Murió un joven en Maipú al chocar contra un árbol
Un joven de 19 años murió en un accidente de tránsito. Fue en Maipú
El accidente fatal ocurrió pasadas las 5, cuando el muchacho -identificado como Alejandro Ezequiel Palaguerra- colisionó el auto que manejaba contra un árbol.
El siniestro fue en calle Don Bosco cerca del Acceso Este, en Rodeo del Medio, Maipú
La información del Ministerio de Seguridad indica que un automóvil circulaba por calle Don Bosco y su conductor perdió el dominio y colisionó con un árbol.
Personal policial constató que el joven que manejaba se encontraba atrapado dentro del habitáculo, por lo que solicitó la presencia de personal del Servicio Coordinado de Emergencias y de bomberos voluntarios.
Al arribo de la ambulancia, la médica interviniente asistió al conductor, quien finalmente quedó sin signos vitales en el interior de la unidad de emergencia.