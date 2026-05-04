Las motoambulancias del SEC atienden paros cardíacos, partos, ACV y a personas accidentadas

Matías Donati-Motoambulancias Matías Donati, director del SEC, y una de las motoambulancias equipadas.

Motoambulancias del SEC para llegar pronto a la emergencia

"Somos la segunda provincia del país en contar con este servicio para atender lo que denominamos patologías tiempo-dependientes, donde llegar 5 minutos antes puede ser decisivo para el paciente", explicó el médico Matías Donati. A Mendoza la antecedió el SAME en Buenos Aires.

Cuando el médico y el enfermero que circulan en la dupla de motos del SEC estabilizan al paciente en emergencia se define si debe ser trasladado o no.

Motoambulancias-SEC El equipamiento sanitario a bordo de cada una de las motoambulancias del SEC.

Las motos son de 300 cc de cilindrada y están equipadas con kits sanitarios para atender a los pacientes.

Motoambulancias-Matías Donati-SEC Matías Donati con una motoambulancia de 300 cc lista para actuar.

Cada una de las unidades de marca Honda cuenta con sirenas y luces LED (tipo ambulancias) que los motoristas pueden activar cuando necesitan abrirse paso entre el tránsito vehicular para llegar al lugar de la emergencia sanitaria.