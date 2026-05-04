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Salud pública

Las motoambulancias del SEC atienden paros cardíacos, partos, ACV y a personas accidentadas

Médicos y enfermeros a bordo de las motoambulancias del SEC brindan un servicio contrarreloj para asistir emergencias como primera respuesta

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Matías Donati, titular del SEC, con una de las motoambulancias de emergencia. Fotos: Matías Pascualetti

Matías Donati, titular del SEC, con una de las motoambulancias de emergencia. Fotos: Matías Pascualetti

Ya debutaron el viernes 1 de mayo asistiendo a un motociclista herido por una caída, en la Sexta Sección, en Ciudad. Las motoambulancias del SEC ya están listas para dar la primera respuesta sanitaria en casos de emergencia: partos, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos y paros cardíacos, entre otros.

Matías Donati, director del SEC, explicó en Radio Nihuil que el sistema de motoambulancias funciona en duplas: un médico en una moto y un enfermero en otra. El objetivo es llegar rápido -lo antes posible-, atender al paciente, darle los primeros auxilios y convocar a una ambulancia en caso de que la patología amerite atención y traslado a un centro asistencial.

Se eligieron motos para acortar los plazos de arribo al lugar de la emergencia teniendo en cuenta las condiciones del tránsito vehicular y la agilidad de desplazamiento que garantizan los motovehículos.

Matías Donati-Motoambulancias
Matías Donati, director del SEC, y una de las motoambulancias equipadas.

Matías Donati, director del SEC, y una de las motoambulancias equipadas.

Motoambulancias del SEC para llegar pronto a la emergencia

"Somos la segunda provincia del país en contar con este servicio para atender lo que denominamos patologías tiempo-dependientes, donde llegar 5 minutos antes puede ser decisivo para el paciente", explicó el médico Matías Donati. A Mendoza la antecedió el SAME en Buenos Aires.

Cuando el médico y el enfermero que circulan en la dupla de motos del SEC estabilizan al paciente en emergencia se define si debe ser trasladado o no.

Motoambulancias-SEC
El equipamiento sanitario a bordo de cada una de las motoambulancias del SEC.

El equipamiento sanitario a bordo de cada una de las motoambulancias del SEC.

Las motos son de 300 cc de cilindrada y están equipadas con kits sanitarios para atender a los pacientes.

Motoambulancias-Matías Donati-SEC
Matías Donati con una motoambulancia de 300 cc lista para actuar.

Matías Donati con una motoambulancia de 300 cc lista para actuar.

Cada una de las unidades de marca Honda cuenta con sirenas y luces LED (tipo ambulancias) que los motoristas pueden activar cuando necesitan abrirse paso entre el tránsito vehicular para llegar al lugar de la emergencia sanitaria.

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