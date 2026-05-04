Las motoambulancias del SEC atienden paros cardíacos, partos, ACV y a personas accidentadas

Ya debutaron el viernes 1 de mayo asistiendo a un motociclista herido por una caída, en la Sexta Sección, en Ciudad. Las motoambulancias del SEC ya están listas para dar la primera respuesta sanitaria en casos de emergencia: partos, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos y paros cardíacos, entre otros.
Matías Donati, director del SEC, explicó en Radio Nihuil que el sistema de motoambulancias funciona en duplas: un médico en una moto y un enfermero en otra. El objetivo es llegar rápido -lo antes posible-, atender al paciente, darle los primeros auxilios y convocar a una ambulancia en caso de que la patología amerite atención y traslado a un centro asistencial.
Se eligieron motos para acortar los plazos de arribo al lugar de la emergencia teniendo en cuenta las condiciones del tránsito vehicular y la agilidad de desplazamiento que garantizan los motovehículos.
Motoambulancias del SEC para llegar pronto a la emergencia
"Somos la segunda provincia del país en contar con este servicio para atender lo que denominamos patologías tiempo-dependientes, donde llegar 5 minutos antes puede ser decisivo para el paciente", explicó el médico Matías Donati. A Mendoza la antecedió el SAME en Buenos Aires.
Cuando el médico y el enfermero que circulan en la dupla de motos del SEC estabilizan al paciente en emergencia se define si debe ser trasladado o no.
Las motos son de 300 cc de cilindrada y están equipadas con kits sanitarios para atender a los pacientes.
Cada una de las unidades de marca Honda cuenta con sirenas y luces LED (tipo ambulancias) que los motoristas pueden activar cuando necesitan abrirse paso entre el tránsito vehicular para llegar al lugar de la emergencia sanitaria.